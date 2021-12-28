勤業眾信Deloitte聯合會計師事務所28日發布勤業眾信《2022全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》指出，高科技產業關注趨勢已轉向元宇宙、5G及虛擬市場。

根據勤業眾信彙整，2022年全球科技產業將與「晶片短缺、Wi-Fi6裝置銷售量增加、智慧型裝置的永續性、AI與敏感資料管理及遊戲機問世50週年」五大趨勢息息相關。

同時，串流媒體服務競爭加劇、消費性健康及穿戴式醫療裝置採用率增加，與5G技術的普及帶動更多虛擬市場交易熱潮等，均是接下來產業急迫需面對的議題。台灣因具備世界級的半導體供應鏈，相關高科技業者應持續穩定發揮先進的軟硬體整合能力，組建TMT世界級科技戰隊，搶攻元宇宙虛擬實境供應鏈。

勤業眾信聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇表示，疫情危機持續加速對科技的應用，並通過數位能力提高設備與軟體的連結性。隨著愈來愈多的產品實現數位連結，從多元設備到提供智能汽車相關產業發展動力等，對晶片的需求也隨之增加。而這個「連接性」只會隨著Wi-Fi6和5G等技術的發展而擴增，從而回應所有產業和企業正在快速數位轉型的腳步。預計2022年高科技產業將持續圍繞在科技創新應用上，並搭配ESG話題，未來高科技產業也須即刻思考回應環境永續的方式，建立完整的產業永續發展生態圈。

勤業眾信預測，部分晶片在2022年仍將持續短缺，但預期情況將較2021年緩和，且其影響不會擴及所有晶片類型。而晶片持續短缺的問題癥結，即在於由數位轉型驅動、並因疫情而加速的需求大幅激增。未來半導體領域的創投將逐漸興起，以滿足對新型晶片的需求。勤業眾信預測，2022年全球創投公司對半導體新創的投資額將超過60億美元，雖僅占2022年度創投預估總額逾3000億美元的2％，但已是2000年至2016年間每年投資規模的三倍以上。

另過去兩年許多地區已採用5G技術，但Wi-Fi6裝置的銷售量正也同時領先5G裝置，並在未來幾年內可能繼續保持領先成長。主要可歸因於Wi-Fi6如同5G，將在未來的無線連網技術中扮演重要角色，影響範圍包括企業也擴及一般消費大眾。勤業眾信預測，2022年Wi-Fi6裝置的出貨量將超越5G裝置，相較於後者大約15億的出貨量，前者的出貨量將達到至少25億。

此外，智慧型手機已是現代人生活中不可或缺的重要物品，至2022年，此項全世界最受歡迎的消費電子設備裝機量預期將達到45億台，但隨之而來的是在2022年產生1.46億噸的二氧化碳或二氧化碳當量。儘管該數字占比不到2021年340億噸全球總碳排的0.5％，但基於環境永續的立場，仍應思考如何減少不必要的設備浪費。目前已有公司正在透過減少意外更換手機的需求，及提供軟體支援以延長手機使用壽命，進而達成降低智慧型手機影響環境的最終目標。

科技帶來的便利也凸顯資料安全和管理的問題，勤業眾信預測，2022年AI規範系統化的相關討論規模將擴大並衍生多種建議，部分法令甚至可能全面禁止整個AI的次領域，例如：公共場所的臉部識別、社會評分及潛意識技術。此外，在日益迫切的AI應用之資安需求驅動下，同態加密及聯合式學習等新興隱私強化技術也將急速成長，這兩項技術已由領先科技公司所採用，兩項技術的合併市場在2022年，將以兩位數速度成長至2.5億美元，2025年預估更將超過五億美元。

遊戲主機生態系將在2022年迎來50週年里程碑，同時可望打破過往的營收紀錄，全面發展最新一代的設備，並擁有更堅實的發展基礎。勤業眾信預測，2022年主機市場將創造810億美元營收，較2021年成長一成，預估遊戲玩家人數於年底將達九億人，而每位玩家可創造92美元收益，明顯高於每位電腦遊戲玩家的23美元以及每位手機遊戲玩家創造的50美元收益。預期2022年後，主機軟體的銷售額將持續成長，2025年將達到近700億美元銷售額。這段期間，銷售占有率預計將從2022年的65％提升至2025年的84％，涵蓋下載、訂閱、Game Pass及應用程式內支付的數位遊戲消費。

在性別議題方面，全球高科技產業龍頭的員工性別差距正在縮小。勤業眾信預測，2022年全球高科技產業中的女性員工占比將達33％，儘管如此，擔任技術職的女性仍較整體女性員工低8％，占比約25％。同時，疫情也導致女性工作人口流失，有57％在高科技產業工作的女性預計在兩年內換工作，且有22％的女性因工作量增加影響身心平衡而考慮離職。

受惠於元宇宙議題，體育NFT帶領體育收藏品進入數位時代，非同質化代幣（NFTs）也受到熱議，也連帶引起對體育NFT的討論。根據勤業眾信報告，體育NFT自2020年三月起開始交易，已產生超過十億美元的交易額；截至2021年八月，排名前五名的體育NFT銷售額已超過一億美元，預估整體的交易量將在2022年超過20億美元，約為2021年的兩倍。至2022年底，預計全球將有400萬至500萬的體育粉絲購買或獲贈NFT體育收藏品。

另因RISC-V興起，全球因為數位轉型及電動車市場需求，預估至 2022年晶片短缺現象仍將持續，部份電子零組件交期將延至2023年。用於晶片設計的指令集架構的開放架構「RISC-V」正逐漸受到市場的青睞，並吸引投資挹注。RISC-V的開源特性，讓小型設備製造商得以免費使用以生產硬體，晶片製造商，?其是中國大陸可不受相關制裁限制，開發及研究人員可利用這些免費且經驗證的指令集架構進行設計測試。勤業眾信預測2022年RISC-V市場將較2021年成長兩倍。

全球影音串流大戰方面，全球各家影音串流服務供應商及媒體公司紛紛推出自家影音串流服務，消費選擇更豐富的同時也激起產業競爭，加速彼此消費者的流失。勤業眾信預測，在此激烈競爭態勢下，2022年全球至少有1.5億個SVOD付費訂閱服務將遭取消，每個市場的顧客流失率將達30％。但好消息是，新增訂閱量將比取消量多，人均訂閱數將會上升。