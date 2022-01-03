知情人士透露，花旗工會與資方具有代表性的協商，在金管會、勞動部雙方出動官員見證之下於7日登場。據了解勞動部已在日前出具兩大意見，除確認花旗向15家銀行所簽署的密約有違員工的工作權及選擇權的保障之外，並且開出兩條路讓花旗資方選擇：1、廢除該密約內容；2、對密約造成員工權益的影響，妥適提出補償。

花旗密約的內容至今尚未公布，但勞動部不但已審完花旗「密約」的內容，據透露，勞動部除了開出上述兩項路，建議金管會據此把關勞工權益之外，在勞工權益的違反上，勞動部所出具的意見書點出了不只是「工作權」，也包括了「選擇權」（指員工轉業的部分）。

勞動部之所以如此慎重其事，主要是台灣雖然對於花旗這種跨國出售用密約方式來禁止企業間招聘協議的法規，但在美國則早已立法禁止這種作法。相關人士指出，美國司法部（DOJ）和公平交易委員會（FTC）在2016年已聯合發布過一份「人力資源市場反壟斷指南」，這份新規定在美國併購市場可說具有代表性的意義，更把公平交易法對金融併購的層次，從關注消費者的權益，拉高格局到對員工權益的保障，如今花旗這份「密約」的規定：「等於是把美國法令禁止的作法，搬到尚未有相關法令規定的台灣來作！」

勞動部高度警覺之下，不只找多位學者專家會審、詢問公平會的意見，也同時出具意見書給准駁花旗出售案的最高機關金管會，要求金管會必須行使准駁權的「尚方寶劍」，為花旗本國勞工的權益把關。

7日登場的勞資協商，不論花旗最後要賣給誰，是賣給富邦或是星展這兩家市場呼聲最大的金融集團，只要上述的問題沒處理好，在勞動部與金管會對密約問題及引發的衝擊、後遺症幾乎可說已達成一致共識的情況下：「都賣不出去。」

金融圈至少超過10家同業都非常「感冒」，一位簽過該「密約」的金融圈人士直言，一旦簽下去，不管有沒有進入第二輪的實地查核談判：「三年之內全都不能雇用花旗的員工！」

針對15家簽署花旗密約的銀行有哪些？金融市場傳出，至少包括了富邦、星展、國泰、渣打、台新、中信、匯豐、永豐、玉山、凱基、兆豐、新光、遠東、聯邦等銀行。更重要的是，外界並不知道，即使簽約的是銀行，但倘若這家銀行有金控背景，那麼同一金控集團旗下的公司，全部都不能雇用花旗的員工，舉例來說，C金控集團旗下的銀行去簽署這份密約，那麼C金控旗下的壽險公司，也不能雇用花旗的員工。

業界人士指出，花旗財富管理、財務投資人員是最搶手的，銀行及壽險公司均有意搶人才。但只要簽了這份密約，銀行這裡沒著落，連同一集團壽險公司要引才花旗，路都全面被封殺：「這不但是花旗員工權益受到衝擊，對本國金融業引才也大為不利！」

勞動部質疑花旗密約的另一個重點，在於密約的「存續期間」，長達三年的禁止挖角，早已超過了一般併購談判的合理期限，同時也使員工在長達三年時間的流失之下，失去其專業在就業市場該有的競爭力；此外，在花旗一口氣簽下至少15家以上銀行密約的影響之下，即使員工能夠離職，恐怕也只能去「中後段班」的銀行，對員工更加不公平。