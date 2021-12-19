快樂天堂第八屆寒冬圍爐千人饗宴，預計將於明年一月席開400桌，19日首日開放受理登記第一天，登記情形超踴躍。（謝瓊雲攝）

快樂天堂第八屆寒冬圍爐千人饗宴，預計將席開400桌，下午正式開放受理登記，不少民眾中午就來排隊等候。（謝瓊雲攝）

快樂天堂第八屆寒冬圍爐千人饗宴，預計將席開400桌，下午正式開放受理登記，不少民眾中午就來排隊等候。（謝瓊雲攝）

彰化縣議員張雪如整合各界善款、愛心資源，自2014年起連續8年，舉辦寒冬圍爐千人饗宴活動，今年活動整合至由她擔任董事長的快樂天堂基金會之下辦理第8屆寒冬圍爐千人饗宴活動，預計將於農曆年前、明年1月席開400桌，19日下午開放弱勢民眾登記，中午就湧入大批民眾排隊守候。

台灣民眾黨主席柯文哲對於公益活動特別感興趣，19日也特地率領黨內幕僚南下取經，得知今年募款仍有150萬元的經費缺口，特別呼籲大家，一起來幫忙。

柯文哲說，快樂天堂基金會是一個很好的學習目標，未來將請台灣民眾黨18個縣市黨部的黨部主委過來觀摩學習，把愛發送到全台灣，一起度過最溫暖的寒冬圍爐，一起把愛傳出去。

快樂天堂社會福利基金會董事長張雪如表示，受邀參加圍爐的夥伴，都是彰化縣政府列冊的低收入戶朋友、貧困獨居老人、街友，與貧困單親及邊緣戶等等，8年來每一年圍爐辦桌的桌數都在持續增加，從最早的100桌、200桌，前年已擴大到300桌，今年更將目標訂在400桌，盼讓更多窮苦家庭受惠；除了溫馨圍爐、欣賞晚會演出外，受邀的家戶還將提供生活必需品、食品等，每一位參加的兒童還有驚喜禮物可拿，受贈戶逾3000人。

張雪如指出，快樂天堂基金會「以愛為天、以善為地」，是一群有錢出錢、有力出力的社會志工努力多年，延續「廣寧樂善團」捐棺、善終、濟貧、敬老、扶幼、服務偏鄉公益、防疫、幫助受虐婦幼等服務，基金會以更穩固、透明的方式，來分享更多志工對這個社會的愛。

張雪如說，基金會還有全國唯一的「孤寡清貧善終計畫」，將無償協助無力殮葬的家庭，為亡者善終服務，凡經各縣市政府社會局處或相關單位轉介經本會核定後，執行莊嚴的接體、豎靈、入殮、火化、封罐、協助安奉晉塔，或樹葬、海葬等儀式，與後續關懷等。