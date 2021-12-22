《印度斯坦時報》（Hindustan Times）21日報導，印度向俄羅斯採購的S-400防空系統，已部署於該國西北部，將用於防備中國大陸和巴基斯坦威脅。不過《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，該軍購案仍有遭美國制裁的風險，因此印俄正討論改變付款模式，如可能以印度盧比支付採購費用。

印度2018年與俄羅斯達成協議，以54.3億美元（約新台幣1511.3億元）採購多套S-400防空系統；而根據《印度斯坦時報》報導，印度首個S-400中隊已於20日部署在西北部的旁遮普省（Punjab），一名不願具名的官員透露，該單位將被用於因應來自中國大陸和巴基斯坦的威脅。

不過美國政府11月才表示，其尚未決定是否就此對印度啟動制裁。美國2017年通過《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA），以懲罰俄羅斯涉入烏克蘭內戰、影響美國2016年大選等行為；自印度宣布採購S-400後，美國便持續呼籲該國放棄，以免遭遇制裁。

不過《歐亞時報》報導，俄羅斯負責對外軍售的聯邦軍事技術合作局（Federal Service for Military-Technical Cooperation）局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）透露，該國已制定因應美國制裁的措施，暗示可能讓印度以盧比支付採購費用。

印度駐俄羅斯大使瓦爾瑪（Bala Venkatesh Varma）也表示，兩國已同意以自家貨幣支付後續款項，但相關細節尚未敲定，如是由印度直接向俄羅斯支付等值的盧比，或俄方得以向印度進口等值盧布的茶葉、咖啡、米、服飾、礦產等商品。