2021年即將畫下句點並迎向2022年，根據主要國家經濟表現預測，東協與印度2022年經濟增長率優於均值，且更勝2021年，其中馬來西亞經濟成長率預估為5.7％、印尼5.2％、泰國3.9％、菲律賓6.6％，印度上看9.2％，激勵東協與印度股市表現，可伺機布局印度或東協基金，把握投資機會。

投信業者表示，疫情對經濟活動的影響，因各國防疫已有經驗、疫苗覆蓋率提升，逐漸趨鈍化，且全球經濟迎來報復性反彈，使得基期墊高下，2022年多數國家的經濟成長率雖仍高於長期均值，但增速料將放緩，但東協與印度股市在經濟好轉支持下，預期仍有好表現。

群益東協成長基金經理人高浩偉指出，東協國家2022年總體經濟預估，除新加坡外，其他如馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓等，經濟增長皆預期優於2021年，主要因東協國家受到幾波疫情干擾，進一步影響經濟活動，但來年疫情影響逐步淡化，可望受惠於低基期效應。通膨數據方面，除菲律賓外，雖多呈現升溫態勢，但幅度並不大，因此對央行調整貨幣政策的壓力也較小。

整體來看，東協基本面好轉的支持，可望進一步帶動股市表現，產業可望因跨國旅行需求逐步回溫，作為國際旅遊勝地的東南亞地區，重迎旅遊行情，休閒旅遊股表現可持續關注。及隨新加坡、印尼等國正加速發展數位銀行，搭配政策支持，類股表現可期，其他成長股如科技、半導體也持續關注。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度央行於最近一次的利率決策會議，維持利率和寬鬆態度不變，並表示在變種病毒影響未定下，仍以刺激經濟增長為主要優先目標，此外，疫情控制依舊良好，有利其經濟持續復甦，因此近期印度股市走勢震盪乃是修正評價面偏高。

國際股市投資氣氛因新變種病毒而趨謹慎，並非基本面出現惡化，整體而言，印度基本面仍向好及寬鬆環境未變，股市後市表現仍可期待，投資布局建議續關注循環性類股、可選消費、工業等表現。