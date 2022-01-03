馬來西亞近日發生一起神奇案例，一名6歲男童起床後，突然感覺耳朵很痛，沒想到仔細一看，竟是一隻體型肥大的跳蚤住在他的耳蝸處，周圍還遍布跳蚤的排泄物，畫面十分驚人，連醫生看到也都嚇一大跳，忍不住直呼：「真的好大隻」。

根據《星洲網》報導，雪蘭莪州（Selangor）一名6歲男童莫哈莫達米茲日前起床後，和媽媽胡絲娜抱怨自己的耳朵很痛，一開始她以為只是耳屎硬化造成，還和他開玩笑，說可能是沒有把耳屎挖乾淨，而且小兒子吃完早餐以後，就開始玩手機，沒有再提到耳朵痛的事情，所以胡絲娜並未放在心上，不久後就和姐姐出門送貨、做生意。

然而工作到一半，胡絲娜就收到大兒子傳來的照片，只見莫哈莫達米茲的耳蝸裡竟住著一隻跳蚤，嚇得她立刻趕回家、送小兒子去看診。從影片中可以看到，一隻體型肥大的跳蚤藏在耳蝸內，四周則遍布密密麻麻的跳蚤排泄物，模樣看起來十分驚人；莫哈莫達米茲接受治療時，因為害怕、疼痛而嚎啕大哭，所幸蟲體並沒有進到耳朵深處，因此醫生很快就把跳蚤清除。

胡絲娜透露，他們家的老貓前陣子過世，全家人都相當難過，親戚見狀主動出借家中的貓咪，希望可以陪伴他們度過這段難熬的時期，而小兒子非常喜歡貓咪，不久前和鄰居的貓一起睡了2晚，胡絲娜猜測，跳蚤很可能就是趁此機會跳到他的身上並爬到耳蝸中。