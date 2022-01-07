國民黨候選人顏寬恒的父親、鎮瀾宮董事長顏清標6日驚傳身體不適就醫，更被拍到躺在病床的照片，但網紅四叉貓（劉宇）則在臉書質疑，住院的消息是在Dcard論壇被爆料出來的，留言區幫顏家護航多是靜宜大學的學生，質疑是否為公關公司操作。對此，國民黨前青年部主任陳冠安說，從誰得利誰嫌疑最大的角度來看，這大概又是一個卡神、林瑋豐事件的翻版。

陳冠安說，「四叉貓」昨爆出此事，並在網路上被綠營側翼大量推播，由於「四叉貓」巡田水是出了名的，所以會看到這則貼文和留言並不奇怪，而綠營側翼、KOL會看到「四叉貓」的貼文也算正常，因此，此事的疑點是在最一開始的「製造端」，也就是大量靜宜大學學生留言這件事上。

陳冠安指出，一般來說，看到大量帳號挺顏，會覺得就是顏家用假帳號來幫忙灌水，但從獲益的角度來看，有幾個留言在Dcard幫顏家說話，但這對主打陸戰的顏家會有什麼幫助？而且還是政治流量相對較低，許多文章按讚數還不到10個的時事版。

他認為，如果顏家要操作顏清標住院，應該是在昨天下午4點住院就要進行宣傳，而且是會主動放消息給媒體，不會第一時間不願證實，而且要留言，而且為什麼會傻到用同一個學校的帳號來做，不是參雜其他中部學校？露馬腳給人抓？

他表示，如果不是顏家操作，那還有什麼選項？猶記得綠營過去，卡神、林瑋豐反串等自導自演的操作，熟悉網路作戰的綠營，在匿名的Dcard反串弄顏家，其實也是一個合理的猜測，因為要這樣操作，技術與經費的門檻真的不高。

他說，以「四叉貓」的截圖來看，考量到Dcard的校、系身分可以分開切換，10多個留言只需要6個帳號就可以完成，隨便在google搜索「Dcard 買帳號」，就可以在蝦皮找到賣家，一個帳號600元起跳，等於要完成這套操作，其實花費只要3000多。

他提到，更有趣的是，這家銷售21.6萬元Dcard帳號的蝦皮賣家規定，買帳號無法指定學校，也就是說，顏家想買帳號、要買同捆包，還不是那麼容易的事情。相對而言，長期熟悉網路操作的綠營，其實更可能透過經年累積蒐集到這麼多同一學校帳號。