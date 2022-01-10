現代人生活壓力大，喜歡靠吃美食撫慰精疲力竭的身心靈，不過日前就有一名女網友透露，前往燒烤店用餐時，卻發現肉品不斷滴著黑油，讓她心生害怕，不曉得能不能吃下肚。貼文一出隨即掀起熱議，並釣出燒烤店員工解答背後原因，以及專業的烤肉手法。

原PO日前在《Dcard》以「這樣還吃得下去嗎？」為題，PO文指出，前往一間平價燒烤店用餐，沒想到吃到一半卻發現架上的肉看起來黑黑的，原以為是自己技術不佳所以烤焦了，或者是烤網上殘留許多雜質導致，但是等到店員更換烤網後，新烤的肉一夾起來卻不斷滴著「黑油」，讓她崩潰直呼「肉好不好吃是其次，但是這個吃下去真的不會有事嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「吃過蠻多間燒烤，有時候都會這樣欸，我也不知道為什麼，感覺是油滴到熱源產生的煙燻黑的，然後肉本身的油又融進那些黑色粒子」、「炭燒很正常吧」、「正常，妳烤的應該是豬五花吧，那是煙燻出來的，絕對不是肉的品質不好，只要是油脂多的肉或是妳前面已經烤了一些食物，火力太大就一定會這樣」。

對此，燒烤店員工解釋，「那是肉的油質滴到未燃燒完全的木炭衝出來的煙，然後又黏回肉上，可以拿吸油紙擦掉或把那塊剪掉。平常放肉小力一點，順順鋪下去，不要大力用丟的或一直敲，可以避免黑油或大火」、「瓦斯烤爐也會有這個問題，就是煙燻黑的。油脂多、火太大、煙太大都會回黏」。