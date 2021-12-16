中和警分局本月9日，廣邀超商參加治安會報。（中和警分局提供）

今年9月，屏東超商女店員因提醒顧客遭精神異常男子重創眼睛，險些失明；10月，台中超商店員亦遭酒醉男子持玻璃瓶痛毆，造成眼窩破碎、肋骨骨折、腦震盪、血胸；11月，桃園超商店員亦因相同原因，遭持兇器刺殺，超商店員遭暴力對待事件頻傳，不禁另人對超商店員工作安全感到憂心。

中和警分局本月9日，廣邀超商參加治安會報，於會中除宣導近期常見的購買遊戲點數詐欺手法外，特別針對超商安全發出三箭：

一、安裝報案利器：110視訊報案APP，手機安裝軟體後，輸入個人資料，開啟後立即定位掌握報案人的所在位置，並同時將現場影像傳送予警方，使警方得同步掌握現場狀況，立即派員前往處置。

二、教導簡易防身術：由中和分局資深教官親臨現場教授指導「環抱脫身法」及「捉頸反制法」，以最簡單的方式，破解最常見的歹徒攻擊，無論歹徒抓、抱、持械，都能迅速制服或控制歹徒。

三、贈送防身噴霧器：超商店員不是警察也不是武術教官，遇到歹徒如何快速反制，仰賴便利可靠的辣椒噴霧，噴灑於空氣中，得有效防止歹徒接近，並可隨身攜帶。

中和警分局長李建廣表示：超商安全是社會治安的一環，為確保店員人身安全，特於會中提出具體、有效的方式供參考；另也不忘提醒，現期超商ATM車手多，也期望超商能與警方共同打擊、防制詐欺犯罪，共創中和地區良好治安環境。