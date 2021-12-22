肩負治安重責的高雄市警局刑警大隊出現「出走潮」，共計18人請調，請調原因主要是「功奬少、加班費少、繁重加給少」，又加上壓力大。高雄市刑大表示，已陳報向警察局反映， 警察局也承諾會將行政獎勵、超勤加班費納入通盤考量。

高雄市警察局規定，每年6月及12月辦理內部請調存記作業，今年12月高雄市刑警大隊進行六至九序列警官調動申請，就有多達18名警官請調，包含二線二星人員5位，二線一星人員13位。其中，刑大共有8個外勤偵查隊，每隊有3個分隊，共計27位分隊長，就有9名分隊長請調，三分之一的分隊長表達意願想離開刑大。

觀察名單中，約五分之四的員警，年紀約在30歲左右，都是相當年輕的刑警，想轉調的的原因大多數是家庭因素，還有就是對於年輕警官未來最重要的功獎，相較於其他分局少了許多，如果到派出所，不管是治安、交通取締，甚至到為民服務好人好事都可報獎，尤其部分派出所將擴編兩名副所長，也是他們出走的誘因。

另外，繁重加給部分，而高雄市刑大內勤是比照三級分發給，比起一級分局5905元少約2千、比二級分局4215元少約1千。加班費也受限經費編列，上限50個小時，最高可報約1萬7千元，因個人時薪俸點不同，領的加班費有所不同，而年輕巡官及偵查員因俸點低，每月加班費僅能領1萬2千元至8千元不等。

有資深員警提到，想請調的人數確實比以往還多，擔任刑警卻是需要很大的熱忱，比較起派出所員警，獎勵確實少很多，有些員警適合與民眾面對面，但有些人只想要破案，從中找尋成就感，他認為年輕人要請調很正常，樂觀其成。不過目前是內部請調提出申請，還是要看缺額，不會所有人一起調出去。

高雄市刑大表示，同仁請調原因除家庭因素、功獎太少、加班費受限部分，鑑於刑案偵查難度提升，刑事工作相對繁重，但工作獎勵卻相對偏低、報領加班費受限等情事，均已陳報警察局反映，警察局承諾會將行政獎勵、超勤加班費納入通盤考量。