經員警及行員合力勸阻，張男總算保住新台幣10萬元血汗錢。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平區1位43歲的張姓男子日前在網路上認識一位暱稱小虹的女子，在其推薦下加入某標榜「輕鬆上手、低成本高獲利」的博弈網站，男子起初投入美金500元，1個多月時間竟有數倍獲利，數日前男子欲將獲利贖回，對方卻誆稱要匯入保證金新台幣10萬元到指定帳戶後始可領回，男子陷入詐騙集團話術，就到附近銀行欲匯款，所幸在太平派出所員警及銀行行員的勸阻下才恍然大悟。

太平警分局太平派出所警員戚碩杰、洪嘉澤、羅偉志等3人日前中午12點多接獲某銀行行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，請求警方前來協助。」員警到場瞭解後，得知張姓男子於上(11)月初在網路上認識一個暱稱小虹的女子，透過她的推薦加入一博弈網站，並以高報酬為誘因，讓張男投資美金500元，據張男表示，透過博弈網站的軟體程式，資金放著不管它，不到1個月竟有數倍獲利。

張男心想要先將獲利部分取回，結果該名女子聲稱要先匯入保證金新台幣10萬元到指定帳戶後始可領回獲利，男子不疑有他就到附近銀行匯款。

所幸銀行行員機警查覺有異立刻通知員警到場，經3位員警及行員合力勸阻，並說明該類型的詐騙手法及相關案例，當下張男雖不甘損失美金500元，且所謂高獲利投資到頭來卻是美夢一場，但總算保住新台幣10萬元血汗錢。

太平分局表示，詐騙集團常利用投資高報酬、短期高獲利等話術誆騙民眾，甚至自行架網頁介面，很多獲利金額都只是他們系統上的數字資料，如要將獲利的金額要領出來需要「出金」，「出金」就是要你繳所謂保證金，而通常在匯完保證金後，最後發現是一場騙局。警方再次呼籲：「萬變不離騙！」民眾若有遇到可疑的詐騙手法，可立即撥打反詐騙諮詢專線165或110專線查證，多一分求證、少一分損失。