20歲男辯稱網路求職淪為車手 詐團租旅館充當收贓水房

北市警景美派出所29日下午5點接獲線報，指稱景文街上的超商有年輕人提領大筆現鈔，形跡可疑，員警到場後，年輕人已經離開，經調閱監視器鎖定樣貌，在附近一間老舊旅社發現蹤跡，員警進屋臨檢鄭姓男子，他坦承將自己帳戶提供給詐騙集團使用，辯稱是應徵工作所需，警訊後將鄭姓車手，以及在場提供住宿林男等2人，依詐欺罪嫌送辦。

20歲鄭姓男子，家住新北市，在臉書上得知跑腿領錢可以從中抽佣，於是提供自己的帳戶給詐團，一有被害人匯錢進入帳戶，鄭男即到超商領錢，將現金帶回旅館房間，與上游接頭的人見面，並將現金交給上游交差，從中賺取佣金。

上游接頭的24歲林姓男子，負責提供住宿、三餐，詐團為避免遭黑吃黑，鄭姓男子連續6天都住在老舊旅社內，林男在旁全程監控，所幸警方及時發現鄭男不法行徑，在旅館內逮捕劉、林2人，現場查獲3萬多元現金、多張提領單據，訊後依詐欺罪送辦。

警方呼籲，詐騙手法及話術層出不窮，年輕人在網路應徵工作應慎選，以免淪為詐騙車手，背負刑責。