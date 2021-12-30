根據中華民國人壽保險商業同業公會統計資料顯示，今年1-10月投資型保單初年度保費收入約為2260億元，較去年同期的1581億元，成長幅度高達42.9％。顯示在全球經濟環境的不確定因素影響且市場通膨壓力下，民眾對投資理財將更重視效率與專業，而具有可隨時檢視投資績效組合並委託專業代操團隊所設計的投資型保單受到市場青睞。

法國巴黎人壽洞見市場趨勢，為了提供更為多元且符合客戶需要的商品，法國巴黎人壽全新推出「金好享利」投資型保單，由彰化銀行獨家銷售，並連結委由貝萊德投信操作的ESG永續享利投資帳戶，透過三大優勢提供民眾多元配置，理財規劃好選擇。

高效率：百分之百純ETF組合，除了投資成本較主動式基金低外，透過ETF涵蓋多元資產、產業、國家的特性可望有效分散風險。此外，ETF持股每日公布且高流通性的特性，投資人不僅可以隨時檢視投資組合狀況，更可在交易日內隨時進行買賣，透明度高且買賣更靈活。

盡責任：ESG投資概念意指環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）三大項目。ESG為近年來備受投資人矚目的投資主題，連結投資帳戶納入ESG投資概念，為了真正貫徹ESG的投資概念，「法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶」至少80％以上的部位投資於ESG概念ETF，掌握趨勢兼顧「企業社會責任」。檢視過往相關指數投資績效，ESG指數表現在過往市場大跌期間，多次超越非ESG指數並展現抗震力，可望為投資組合更添韌性。如：2020第一季新冠肺炎期間，ESG指數表現超越非ESG指數高達95％。

求創新：法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶，因應氣候變遷與資源稀缺等創新題材，一次囊括五大投資趨勢，包含科技創新與突破、人口結構變遷、都市化、氣候變遷與資源短缺、 新興國家消費與財富增長，提供全球經濟結構性轉型下的豐富商機。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽身為投資型保險的領導品牌，預見市場趨勢，推出的商品皆以貼近客戶需求出發，「法國巴黎人壽金好享利」分別推出年金險與壽險保單，幣別則可選擇新臺幣或外幣變額，提供具有多元資產配置的民眾作為選擇。此外本次聯手信譽優質的彰化銀行獨家銷售，並且委由貝萊德投信操作保單連結類的全委投資帳戶，貝萊德集團不僅為台灣勞退基金最大的國外代操機構之一，貝萊德集團更是全球最大的資產管理公司之一，其獨家開發之「Aladdin」風控平台，從風險來源及評估、以及針對未來可能發生的風險情境進行分析與壓力測試，再透過監控與投資組合的再平衡檢視，期望能藉以建立強健且最適合的投資組合。本次三方強力聯手，就是希望為客戶打造最適宜的理財工具。

法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。