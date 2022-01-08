寵物經營科的「喜迎新春寵物走秀」活動中，很多寵物都是同學們領養而來，盼藉此宣揚「領養代替購買」的觀念。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

僑泰高中日前舉行全校社團成果展暨迎新演唱會，熱舞社同學秀舞技，場面熱鬧。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

僑泰高中7日舉辦全校社團成果展暨迎新演唱會，除邀請眾多歌手到校與學生同歡之外，更安排寵物經營科的「喜迎新春寵物走秀」活動，期盼透過寵物喜氣的裝扮及叫聲，祝福大家新的一年「狗來富、虎你旺」。

僑泰高中日前舉辦全校社團成果展暨迎新演唱會，其中最吸睛的是「喜迎新春寵物走秀」活動，身穿大紅色衣服的狗狗們，象徵著「吉祥福氣」、「幸福安康」，不但為學校帶來新氣象，也期許新的一年疫情能緩解，大家回歸正常生活。

為了讓毛小孩們展現最光鮮亮麗的一面，寵物經營科同學們運用平日課程所學的知識及寵物服從訓練技巧，親手將寵物打理得整齊體面，並發揮創意，手作服裝與配件，讓可愛的毛小孩們喜氣洋洋地給師生拜個早年；而走秀活動中寵物們「汪汪」的叫聲，也象徵祝福大家虎年「旺旺」來。

寵物經營科主任張家璐說，在台上吸引大家目光的毛寶貝們，很多都是同學們領養而來，此次寵物走秀活動除展現學生平日學習的成果，也希望藉這機會向社會宣揚「領養代替購買」的觀念，愛護動物並且尊重任何一個生命。

校長温順德表示，鼓勵師生發揮創意，勇敢展現自我，是僑泰一貫的辦學理念。此次「寵物走秀」活動，不但為迎新演唱會添增喜氣，也展示了寵物經營科的特色與成果，盼望藉由這些可愛的寵物，能帶給人們內心的溫暖，以正向的心攜手度過疫情的寒冬。