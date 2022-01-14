傳愛大使孟慶而（左）與解偉苓在直播上宣傳公益演唱會。（Up直播提供）

由忠義基金會主辦的「為孩子家開一場」公益演唱會，將於1月16日下午2點舉辦，透過演唱會的形式為失依兒少籌募助養經費，呼籲各界關注失依兒少居住與中長期安置議題，獲得廣大網友關注，本次的演唱會也特別與Up直播合作，無法到場的觀眾，仍可以透過直播同步觀看，透過線上打賞捐款傳遞愛心。

演唱會將由孫盛希、林育羣、閻奕格、孟慶而、解偉苓和張三李四接力演唱，以傳達關懷、希望、愛與家為使命，盼以動人歌曲和現場民眾互動，在家家戶戶期待團圓的農曆年前夕，傳達家的影響力，使更多人重視與家人互動的時光，透過參與認票的方式，為失依兒築家盡一份心力。

忠義基金會表示，今年深受疫情影響，遲未能募得所需經費。演唱會期許讓愛凝聚，抵抗困境，以「溫暖好聲音」影響更多人願意付出行動，現場也同步舉辦各界名人與直播主的二手衣物拍賣活動，即使沒有認票入場聆賞的民眾，亦能透過響應義賣的購物樂趣，輕鬆做公益。

直播的熱潮，也應用到本次的演唱會之中，提供給無法到場的粉絲能直接線上響應公益，Up直播表示，透過直播的影響力，讓更多人關注到相關公益的議題，並透過打賞形式做捐款行善，是直播未來發展重要的一環，非常榮幸有機會能盡一份心力，本場的轉播打賞收入也將全數捐出，呼籲大家一同看直播做公益。