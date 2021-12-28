12月27日，中國大陸新增本土確診病例182例，其中西安單日新增175例，再創本輪疫情新高。在啟動5輪全員核酸之後，西安發現病例的數量屢創新高，同時從發現核酸異常到確診的時間也在縮短，這也意味著西安「捕獲」病毒的速度在提高。

澎湃新聞報導，針對病毒如何從入境航班隱匿傳播，近期關於西安咸陽國際機場的傳播鏈條爭論不斷，加上機場工作人員16輪核酸全部陰性，也讓咸陽國際機場的病毒傳播鏈條更加撲朔迷離。

12月27日下午，西安市衛生健康委副主任呂永鵬在西安市新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會介紹，12月27日12時起，西安市啟動了新一輪的核酸篩查工作，截至16時，採樣642萬人。這已是繼12月19日西安官方宣佈開展首輪全員核酸檢測以來的第五輪全員檢測。

12月28日，西安發佈公佈了12月26日新增的150例確診病例的活動軌跡，許多病例都是在隔離期間確診。值得一提的是，在核酸篩查中，多名確診病例是在12月24日核酸檢測結果異常被隔離，12月25日核酸檢測結果陽性。對比之下，此前幾天公佈的確診病例從檢測異常到確診都要經過三四天的等待，現在西安的檢測能力已大幅提升。

12月27日，陝西省疾控中心傳染病預防控制所所長張義接受《陝西日報》採訪時也解釋了近期病例突然增多的主要原因，一是加大了核酸檢測的力度，增大了覆蓋面、提高了檢測頻率，從而發現了更多的病例；另一個是新出現了一些點狀暴發，比如光電谷、京東物流園，短時間出現了不少病例。

同時張義也提醒，公眾沒有必要為確診病例短期快速上升過於擔心，這個階段通過核酸檢測發現的越多越好，這也是核酸檢測的目的。

12月21日，陝西省疾控中心主任劉峰在疫情防控新聞發佈會上表示，此輪疫情，西安市出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，現已出現外溢病例。陝西省疾控中心共對36例本土病例標本進行了全基因組測序，全部為Delta變異株，均與12月4日巴基斯坦入境航班PK854（伊斯蘭堡——西安）旅客中發現的境外輸入病例高度同源。

12月26日，有媒體發佈文章稱，西安咸陽機場T3航站樓使用的空調技術，可能造成了西安本輪新冠肺炎疫情「匪夷所思的病毒傳播」。西安長安大學、東莞大朗最初出現的病例，也許就是在西安機場使用洗手間時，被空氣管道送來的微量病毒傳染。

但針對這一說法，清華大學建築學院副院長朱穎心在文章評論區中提出質疑。

朱穎心認為，文章作者是完全外行人的臆測。咸陽機場T3航站樓的空調系統恰恰就是完全沒有循環風的地板輻射加新風系統。下送風(或稱置換通風)系統送的都是新風，沒有回風。新風系統的任務是保障衛生要求，地板輻射是夏天降溫冬天供暖。而作者把這種系統當做常規的次回風集中空調系統來說，完全就是南轅北轍。

「對於傳染病防控來說，咸陽機場T3航站樓是比傳統一次回風的中央空調系統更安全的方式，因為只有新風沒有回風。」朱穎心在評論中提到。

12月27日晚，上述文章作者又再次發文反駁了朱穎心提到的西安機場「沒有循環風，只送新風，沒有回風」的說法。該作者分析了西安機場T3航站樓的空調新風佈置總圖，認為風管系統內部就存在多部簡單處理的回風處理機、空氣處理機。該航站樓的暖通總體設計，就是次回風空調＋部分補入新風系統的組合。不過，上述分析尚未得到官方的證實。

西安本輪本土新冠疫情是否由機場傳播引發目前官方尚未有結論。如果病毒通過入境航班在西安咸陽國際機場隱匿傳播，那機場工作人員的感染情況更值得警惕。

但12月27日，西部機場集團有限公司副總經理譚少飛在陝西省新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上介紹，本次疫情以來，機場區域員工已完成16輪全員核酸檢測，累計檢測25.47萬人次，結果全部為陰性。