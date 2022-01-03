據大陸網上流傳的官方內部文件顯示，陝西省委書記劉國中已要求幹部必須在3月4日實現社會面清零的目標，「#4号清零」等相關的關鍵詞也迅速為微博熱搜辭。但該文件訊息很快遭全網刪除，官方亦未出面解釋。

據香港《經濟日報》報導，針對尚難未控制的西安疫情，陝西省委書記劉國中2日強調，當前已經進入總攻階段，務必盡快實現社會面清零目標。但是在此之前，網上流傳一份名為《2022年1月1日市疫情防控指揮部視頻調度會議精神》的內部文件，文件內容顯示，「劉國中同志強調，西安市疫情防控工作已進入全面決戰時刻，元月4日必須實現社會面清零的目標」，一時之間相關的關鍵字詞也在3日成為微博的熱搜，諸如「#4号清零」、「#西安4号清零」以及「#社會面清零」指的就是西安表訂1月4日要達到的社會面清零任務。該文件隨後被全網刪除，未有官方解釋。

「社會面清零」一詞亦在網上引發熱議，據西安校園之聲微博指出，「社會面清零」即在社區篩檢中清零。大陸媒體亦曾報導，揚州在8月官方疫情發佈會上 曾使用「社會面清零」一詞，此後數月上饒、滿洲里疫情都曾經使用該詞彙。

報導說，社會面清零意即在非疫情管控區內核酸檢測均為陰性，無新增病例，若有新增則都發生在管控區內。此一表述方式意指疫情防控已切斷病毒傳播路徑，並控制住了疫情發展的局面。

近期西安的疫情引發不少爭議，先前曾因為某小社區發現一例病例即實行全社區封控管制，引發居民生活物資短缺，近日甚至採取更嚴格的「一人陽性全小區拉去隔離」的措施，在網上引發更大的爭議。

據微博上西安網民流傳消息，去年底12月31日，西安楓葉高層小區、明德八英里小區及糜家橋小區共計一千多人被拉至公租房集中隔離。

官方微博帳號則指出，陝西省委書記劉國中在西安市疫情防控指揮部指出，城中村情況複雜、疫情傳播風險大，是疫情防控總攻的重點難點所在。要加快加密核酸檢測，提高檢測效率，加快推進風險人員隔離管控，抓好隔離場所儲備。