女星小S（徐熙娣）過去就以幽默談吐和搞笑風格，在主持界樹立超強個人特色；近期她除了宣傳新節目《熙娣想聊》之外，一如既往愛分享和女兒間的互動，今（10）日她說女兒問到家裡有沒有遺傳疾病，竟PO了一張照回應有，並公開「病史」讓網友全笑歪。

小S平時都會透過臉書或IG等社群，和網友分享生活點滴，或是工作動態，前段時間終於釋出新節目《熙娣想聊》預告，讓粉絲都很期待重溫當年犀利主持的她；今晚小S在臉書和IG罕見曬出上了妝的美照，有別於平常小酌到茫的她，並分享和女兒的有趣對話。

她在文中表示，女兒今天突然問她，「媽媽我們家有沒有什麼會遺傳的疾病？」小S不假思索地回應，「有啊，會遺傳美貌」；她自曝「病史」正好和自拍照中美艷動人的她不謀而合，而43歲的她膚況和氣質都保養得相當好。

網友們又被小S的幽默戳中笑點，紛紛湧入熱情留言，「美貌不是病，美起來要人命」、「如果美貌是種病，我寧願病入膏肓」、「S除了美還有一定的幽默」、「病得不輕」、「女兒有沒有翻白眼」、「好想被遺傳這種疾病」。