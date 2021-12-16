好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）10月發生誤殺事件，在拍攝新片《Rust》時，使用道具槍誤傷片場工作人員，造成1死1傷的悲劇，意外才剛落幕，亞歷鮑德溫又被爆出，過去就曾多次因脾氣暴躁吃上官司，甚至動手打老婆，導致婚姻破碎。

亞歷鮑德溫曾和性感巨星金貝辛格（Kim Basinger）假戲真做，兩人結婚9年，最後金貝辛格以「難以解決的分歧」為由訴請離婚，事後她父親爆料，會離婚的主因是因為女兒受不了亞歷鮑德溫的脾氣，「亞歷是我人生中認識最友善、慷慨的男人，唯一缺點就是脾氣暴躁」，更透露亞歷會因為心情不好對金貝辛格施暴洩憤。

不僅如此，亞歷鮑德溫還曾打電話給當年才11歲的女兒爆粗口，罵對方是無禮、沒有頭腦的小豬，更向女兒講媽媽金貝辛格的壞話，多年後亞歷鮑德溫也在節目上坦承，自己的行為對女兒造成永久性傷害，女兒也解釋媒體過度放大此事，爸爸時常在心情不好時講類似的話，她早已習慣，不會往心裡去。

2013年，亞歷鮑德溫和小26歲的嫩妻希拉瑞亞（Hilaria）再婚，夫妻倆感情甜蜜，共育有4個孩子，雖然希拉瑞亞兩度流產，最後還是成功懷上第五胎，在爆發誤殺事件過後，希拉瑞亞也不離不棄陪伴在亞歷鮑德溫身邊，希望老公能早日走出陰影。