漫威電影《蜘蛛人：無家日》即將在15日上映，而劇中主角為了宣傳電影，盛裝出席洛杉磯首映典禮，「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）以一襲蜘蛛網造型的性感禮服現身，立刻吸引鎂光燈搶拍，而男友也是電影男主角的湯姆霍蘭德（Tom Holland），全程親暱摟著女友，超甜互動閃瞎眾人。

《蜘蛛人：無家日》在洛杉磯周一晚間舉辦全球首映會，湯姆霍蘭德和千黛亞假戲真做，更是成為全場焦點，千黛亞穿著一襲蜘蛛網刺繡造型的性感禮服，細肩帶加上胸前開深V快到肚臍，轉到側面、背面更是大片挖空，渾圓美胸和美背直接見客，性感指數破表。

千黛亞性感禮服辣露側乳和美腿。(圖／達志影像)

而不只上半身相當火辣，下半身的裙襬直接開高衩到大腿根部，一雙修長美腿完全看光，完美展現姣好的身材曲線，立刻吸引全場目光。而湯姆霍蘭德則穿一身西裝、打領帶現身，親暱摟著千黛亞，把手放在她的裸背上，兩人緊貼對方，對視時露出甜笑，依偎合照散發滿滿甜蜜氛圍，宛如熱戀般小情侶，堪稱紅毯最養眼畫面。

湯姆霍蘭德和千黛亞甜蜜氛圍藏不住。(圖／達志影像)

千黛亞過去就憑藉著完美駕馭時尚的魅力，獲得各大品牌的青睞，常為時尚寵兒和紅毯常客，曾獲選為「全球最性感女星」，高衣Ｑ功力備受肯定。