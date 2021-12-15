睽違兩年，全球累積創下超過20億美金票房的《蜘蛛人：返校日》、《蜘蛛人：離家日》將迎來第三集《蜘蛛人：無家日》即將在台灣上映，為了回應廣大漫威迷的呼喚，繼前年歡度漫威80週年之後，2021年再度推出【漫威蜘蛛人期間限定店】。蜘蛛人粉絲引頸期盼，將全新推出一系列 2021年限定新品，包含居家、戶外、兒童系列商品，肯定會滿足大小蜘蛛人粉絲，漫威蜘蛛人鐵粉必須入手！

【漫威蜘蛛人期間限定店】主視覺以蜘蛛人呈現，帥氣指數破表！全新推出一系列 2021年新品及居家、戶外、兒童系列商品，要滿足大小蜘蛛人鐵粉，漫威蜘蛛人鐵粉不容錯過。12月15日即將在夢時代購物中心3樓盛大開幕。漫威最具話題英雄-蜘蛛人即將席捲而來，邀請粉絲們一定要來現場朝聖漫威宇宙的震撼威力！盛大開幕！蜘蛛人、漫威英雄鐵粉裝扮現身、親子共遊活動

【漫威蜘蛛人期間限定店】開幕首週邀請粉絲裝扮成漫威英雄任一角色到現場或是憑電影票根，消費不限金額即可獲得限量好禮。【漫威蜘蛛人期間限定店】高雄店也將推出首週限定親子共遊活動，店內設有首次曝光的《蜘蛛人與他的神奇朋友們》（Spidey and Ｈis Amazing Friends）區域，這是在Disney +上全新的兒童內容，歡迎家長帶小朋友到現場一起同樂，遊戲內容包含蜘蛛人遙控賽車場體驗和蜘蛛人好玩疊疊樂…等，歡迎大小蜘蛛人粉絲們首週末一同來闖關完成即可獲得漫威英雄系列鑰匙圈！另有首賣限量商品有LED閃輪兒童滑板車漫威蜘蛛人系列、蜘蛛人造型法蘭絨毯…等。

漫威英雄全系列商品蜘蛛人鐵粉限定加價購活動【漫威蜘蛛人期間限定店】高雄店＠高雄夢時代購物中心3樓，12/15(三)和電影《蜘蛛人：無家日》同步盛大揭幕！【漫威蜘蛛人期間限定店】除了帥氣 MARVEL 大 LOGO 牆，最吸睛的就是《蜘蛛人與他的神奇朋友們》區域，漫威迷粉絲必朝聖！

【漫威蜘蛛人期間限定店】北中南四店 12/6 起接力登場！商品屬性橫跨大人、小孩、居家系列、外出系列……等高達1500樣商品，新款電子產品讓你出外露營、室內氛圍都能致敬最愛的英雄角色（桌燈、空氣清淨機等），亦推出全新漫威家飾用品系列，打造居家潮酷漫威風格，肯定讓漫威迷瘋狂！【漫威蜘蛛人期間限定店】也為蜘蛛人鐵粉推出限定加價購活動，包含蜘蛛人造型頸掛式別證套、蜘蛛人造型環保杯綁、蜘蛛人造型頸掛手機綁帶等，蜘蛛人鐵粉不能錯過，讓您隨時隨地都能化身蜘蛛人！號召粉絲與漫威英雄蜘蛛人一同進入漫威宇宙！