全世界最廣泛使用的3D電影放映領導品牌「RealD」，在全新試營運的嘉義in89豪華影城一口氣設置8間影廳，不僅是RealD在台灣最全面的鋪點，更擁有全台銀幕最大的LUXE巨幕廳，成為中、南部影迷全新觀影首選。曾演出《我們與惡的距離》、《可不可以，你也剛好喜歡我》深受觀眾喜愛的陳妤今（15日）趁著《蜘蛛人：無家日》上映首日，特地南下搶先朝聖，並在全新的LUXE巨幕廳體驗，看完狂讚：「第一次看3D電影這麼舒服！」

陳妤坦言，上一次看3D電影是《比利林恩的中場戰事》，平時很少選擇看3D電影，大概是有些偏見，「但是這次RealD的技術改變以前的既定印象，中後段差點忘記自己在3D電影」，她坦言，看到東西飛過來時，有種心揪起來，「身體視覺上的臨場感是有意識感受到的」。另一方面，她也認為畫面相當清晰，「什麼都看得很清楚，我覺得以後表演是會更被檢視的」。平時就很喜歡《蜘蛛人》系列的陳妤，談到觀賞《蜘蛛人：無家日》的心情立刻像個小粉絲一樣，流露出興奮的表情。她坦言，看見漫威精心安排的彩蛋出現，忍不住在廳內驚喜叫了出來，「他們就很會這個，知道粉絲喜歡什麼。」被問到是否像MJ的女生類型，她謙虛表示：「她比我聰明多了！」但又忍不住喊話，如果有機會的話，當然想當另一個宇宙的「女版蜘蛛人」。

陳妤體驗完狂讚「第一次看3D電影這麼舒服」。（RealD提供）

LUXE巨幕廳為觀眾提供極其逼真和身臨其境的體驗。。（RealD提供）

RealD在2019年首度引進台灣，目前全台共12間影廳使用RealD 終極銀幕的技術，其中6間影廳同步使用RealD 3D系統。全新的嘉義in89豪華影城共計8個影廳設置RealD終極銀幕，堪稱台灣最具全面性使用RealD終極銀幕的影城，包括1間LUXE巨幕廳、1間MX4D動感影廳、1間boomboom親子影廳、5間COACH廳，其中LUXE巨幕廳擁有全台最大的RealD終極銀幕，寬度超過21公尺、高度超過10公尺（約3層樓高），並配備Dolby Atmos（杜比全景聲）。

目前全球500塊「RealD終極銀幕」由台灣台南一間科技大廠生產，導演李安曾公開稱讚：「全世界最好的銀幕，是我老家台南做的。」其打破百年來傳統金屬銀幕的製作方式，通過高度精密的工程計算與製作工藝打造，具92％超高反射率，畫面具有透亮性，清晰度更高，帶來傳統銀幕1.85倍的光量、立體對比度達傳統銀幕8倍以上，大幅度消除3D放映帶來的鬼影與不適，銀幕均勻度非常高，即使在邊緣位置也能確保與中間位置一致的觀影體驗。