女星兼歌手祈錦鈅(小鈅) 因為神似周子瑜的臉蛋加上超有料身材，被不少網友稱作「暗黑版子瑜」，爆紅後還獲新北市政府警察局青睞邀請合作，清新形象也讓她一夕成了「國民女友」。她19日在台北市「凝聚力音樂娛樂」開聖誕見面音樂會，短短3小時一連獻唱了13首歌曲，包括主打單曲「比心小幸福」、「成全」、「如果可以」，都讓歌迷聽得如癡如醉。演藝圈友人「嘻小呱」也現身出席宣傳新歌。

26歲祈錦鈅早期曾和JKF合作過4次拍攝及簽名活動，身高153公分卻有誇張G罩杯上圍，小隻馬身材讓她一點一滴慢慢累積出高人氣，又加上撞臉韓國女團「TWICE」成員周子瑜，人棄飆升；而祈錦鈅在擔任新北市政府警察局反毒宣傳大使後，她身穿警察制服的美照被瘋傳，還被誇讚是「最美女警」，擄獲大票少男心。

祈錦鈅近年來積極朝歌壇邁進，至今共推出過4首單曲，《攤牌》、《比心小幸福》、《孤單傻子》、《I DO》。其中《I DO》為2020 全新蛻變單曲，唱片公司固力狗娛樂表示，《I DO》由金牌製作人陳冠甫量身打造、輕快版曲風保證讓人一聽就上癮。

女星兼歌手祈錦鈅。(圖/李俊毅 攝)

而聖誕節將至，祈錦鈅19日則選在台北市「凝聚力音樂娛樂」開聖誕見面音樂會，短短3小時一連獻唱了13首歌曲，包括自發主打單曲「比心小幸福」、「孤單傻子」，另外也演唱「成全」、「如果可以」、「不醉不會」、「我們的愛」等膾炙人口的歌曲。並在活動收尾時，首度換上綠色側面中空禮服，讓不少紛絲為之驚艷。

女星兼歌手祈錦鈅。(圖/摘自 祈錦鈅 臉書)

女星兼歌手祈錦鈅。(圖/摘自 祈錦鈅 臉書)

祈錦玥表示，自己這一個半月來，其實一直都無法放鬆，這次演唱會圓滿成功，活動中所穿的三套衣禮服，每一套都有別出心裁且不同的設計，她笑稱「我第一次在台上轉圈圈欸」。她也說，自己真的很感謝大家來參與，也很感謝一同演出的團隊和此次合作的「凝聚力音樂娛樂」及「雲耀音樂」、「亞都音樂」。讓她覺得一切都值得了，已經期待下次和歌迷們見面。

女星兼歌手祈錦鈅。(圖/李俊毅 攝)

女星兼歌手祈錦鈅。(圖/李俊毅 攝)