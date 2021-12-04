民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，PTT卻有人試圖帶風向替林洗白，民進黨立委何志瑋昨聲援高嘉瑜，痛批PTT真的該關了。此話一出引爆鄉民怒火，批評何志偉他當年靠網路選上，如今卻過河拆橋。何志偉今透過臉書說明，他確實說了PTT該關了，但他沒有說清楚的是那些躲在鍵盤後的傷害言論自由蟑螂該散了。

面對PTT該關了言論，引發鄉民撻伐，何志偉表示，打開PTT，那些不會在現實生活中對別人說的話，透過鍵盤在平台上反覆出現，這不是PTT的錯，是那些言論自由蟑螂的錯。

何志偉強調，他絕對支持言論自由，他也不希望台灣是個一言堂，但言論自由不該建立在透過鍵盤以諧音、暗示而傷害一個被害人。

何志偉認為，我們先是一個人，才是公眾人物，公眾人物的工作上所言所行可受公評，但回到私人事件上，每一次的酸言酸語就是一次的傷害，那些求影片的留言更是被害人最深層的恐懼。

對於PTT上的評論，何志偉說，他概括承受，但他也希望那些言論自由蟑螂們放過受害人，在言論自由之下，如何避免自由成為武器，我們沒有一個人是局外人。