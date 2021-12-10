力積電6日重新掛牌上市，當天漲逾50%，豈料蜜月行情隔日就結束，連吞3根黑K棒，跌到股民哀鴻遍野，又傳該公司工程師今年5月盜竊公司價值近300萬元的設備，且還當天賤賣資源回收場，讓不少網友看了揶揄，「連員工也在出貨」，「被自家工程師出貨，太無情啦」。

力積電於6日掛牌上市，上市前以每股49.88元的承銷價公開申購，吸引不少股民參與，期間累積高達105.8萬筆申購量，上市當日大漲逾50%，一度漲到每股78元，然而蜜月行情一轉即逝，連跌3日，周四（9日）持續下跌，收在每股71元。

值此之際，力積電又傳1名工程師今年5月因缺錢花用，盜竊公司設備、零組件，其中還包括價值294萬的3套高密度電漿化學氣相沈積高頻產生器，且還賤賣給附近資源回收場，隨後在同事盤點發現後報警遭逮。

此事傳至PTT上，許多網友錯愕不已，「怎麼會拿去資源回收場賣，太好笑了」、「回收廠都稱重賣的吧？可能一台不到500？」、「偷就算了還拿去回收廠當廢鐵賣」、「好奇拿去資源回收能賣多少」。

另外，也有網友揶揄表示，「連自家工程師都可以出貨」、「被自家工程師出貨，太無情啦」、「連員工都在出貨」、「努力上市，員工：我把機器賣掉嘍」、「上市沒兩天連設備都被倒掉了」、「一台至少20公斤重，辛苦錢難賺」。