公投即將投票，撇開四個同意跟四個不同意的鐵票部隊群，擁有獨立思考判斷的選民，應該要勇於承擔起國家發展的責任，踴躍投票表態；倘若知識分子冷漠以對、選擇不投票，國家的命運將由這些鐵票部隊群來決定，您能想像會是什麼樣的慘況。

這次的四項公投案，影響台灣人民最大的，當屬萊豬及核四兩項公投。萊豬公投結果，攸關台灣人民是否願意犧牲健康風險，來換取美國對台灣貿易的支持；另外，核四公投結果，攸關台灣人民及產業，是否願意接受分區供電成為日常，並要付出更高額的電費，來換取台灣能源重新配置與轉型。

以萊豬公投為例，蔡英文總統只要清楚告訴台灣人民，開放萊豬進口、犧牲人民健康後，為台灣換來哪些貿易好處，譬如台美FTA、台灣豬肉加工品可以外銷美國等，人民自有判斷。但是，政府從今年元旦開放萊豬進口，到現在已經過了12個月，換到什麼好處，一項都講不出來。所以，前外交官就抨擊，蔡英文政府根本沒有跟美國談判，就主動開放萊豬，才會連換到什麼好處，都講不出來。

更離譜的是，蔡英文總統在公投宣講會上，直接威脅台灣人民，說這次的「美豬」公投結果全世界都在看，台灣人民是要跟世界同行，還是要回到過去，被鎖在中國的困境。堂堂國家元首，竟然滿口謊言扭曲事實，刻意提供錯誤訊息，要讓民眾做出錯誤的選擇。

另在核四公投，情況更為離譜，因為民進黨黨綱反核，竟挾持全台灣兩千三百多萬民眾也要反核。今年12月15日，竹科成立41週年慶祝活動上，主政者歌頌竹科破兆營業額、超過16萬5千人從業人員，但是，維繫竹科正常營運的關鍵之一，就是超高用電量。

以護國神山台積電為例，目前一年用電量約占全台灣用電比例5％，相當於台灣300萬戶家庭一年的用電量。且隨著台積電在竹科及南科擴廠，2025年台積電用電量將占全台用電比例8％，故學者提出示警，屆時台灣缺電量將達到三座核三廠的發電量。而民眾卻不知道，當台灣電力不足，政府啟動分區停電時，民生用電會受影響，但台灣三大科學園區的供電絲毫不受影響。

雖然蔡英文政府不斷強調台灣不缺電，但歷經今年以來屢次停電及跳電事件，多數台灣人民已清楚知道，台灣電力不足是事實。但是，蔡英文總統又威脅台灣人民，重啟核四是非常危險的事情，還說核四花了三千億，沒有為台灣發過一度電。核四目前是封存，並不是廢止，核四發不了電的原因很簡單，就是民進黨黨綱反核，民進黨政府不讓核四發電，白白浪費老百姓辛苦繳的納稅錢。

獨立思考的選民，都是擁有是非價值判斷能力的知識分子，不是像鐵票部隊群，寧願蒙上眼睛、捂住耳朵、相信黨說了算。蔡英文政府公投宣講內容，是真是假很容易判斷，四項公投案也很容易抉擇。知識分子是社會的良知，在當前愚民暴政之下，更應勇敢站出來投票表態，協助國家走向正面發展的道路。

（作者為政治觀察者）

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