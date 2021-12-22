鴻海電子董事長郭台銘在公投結束次日，提出「明年一定會缺電，但大家做了決定就不要抱怨」的個人見解。知名企業家於公投後直言明年的供電危機，對於政府能源政策形同丟出不信任的震撼彈，衝擊不可謂不小。經濟部長王美花可能以為郭不滿公投結果，忙不迭出面說明三接與核四兩公投案都無涉明年電力供給，台電也同步強調一定努力維持供電穩定。

郭台銘的發言從頭到尾沒提到公投結果，王美花自行解讀的方向錯誤，進而迴避了明年是否真會缺電的質疑。那麼，明年的供電到底有何未被揭露的問題，以至於不止郭台銘，其他企業界大老也都有相同的看法？

郭台銘不會不知兩個能源相關公投通過與否，與明年的供電無直接關聯。核四重啟商轉有助供電穩定充足，但得等到2025年才能實現；藉由三接外推續建紓緩供電壓力，同樣必須等大潭電廠新機組於2025年上線，兩者皆無法濟急郭台銘或許早已知情，但仍拋出明年一定缺電之說，顯然另有所本。

回顧今年5月的兩次大停電，都是因為即時的備轉容量不足造成，517更因一部機組跳機便導致超過100萬戶停電；到了秋天，降壓供電幾乎成了日常，睽違已久的供電吃緊黃燈與供電警戒橘燈再度頻繁出現。本月12日萬隆變電所爆炸導致北部30萬戶大停電後，台電公司在當晚記者會坦承實施降壓供電，接著大剌剌說出「降壓供電有助節電」的驚天之語。種種跡象一再顯示供電狀況已瀕臨崩潰邊緣，相對於政府各部門的視而不見及粉飾太平，用電需求恐急的各大企業哪有繼續安心坐視的道理。

事實上，檢視經濟部能源局的電源規劃方案即可發現，今年台電並無新機組上線，明年已規劃但仍無氣可用的大潭電廠8號機也無濟於事。然而，裝置容量100萬瓩的核二1號機於今年停止運轉，明年還有50萬瓩的大林電廠5號機及60萬瓩的大潭電廠7號機預計除役，3部機組加總對於供電備轉容量的貢獻度將近6%。考量今年最低備轉容量率已跌落6%以下的事實，明年如郭台銘所言當然會缺電。

其實，郭台銘還沒說完的缺電時間應該還包括後年。2023年預計除役的機組有核二2號機及興達電廠兩部機組，總裝置容量一樣高達200萬瓩，大潭9號及興達新1號兩部新機組受限第三天然氣接收站進度，估計也無法準時上線。因此，缺電窘境只怕延續至後年，而此基載電力不足的問題，絕對不是再生能源電力可以輕易取代。對於執意非核的政府而言，已成無解的難題。

攸關能源的兩項公投結果讓政府保住了面子，但未準備周全的裡子卻是破陋不堪，郭台銘充滿憂心的話語不是神預言，他只是道出令人扼腕的真相。未來兩年的供電危機近在眼前，洗腦式的不缺電宣示，已無法取信於歷經多次大停電的社會大眾，政府再不務實修正偏差的能源轉型策略，恐將全民帶往難以回復的「黑暗」深淵。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

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