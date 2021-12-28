正文(4906)目前訂單能見度看到明年第三季，且在明年半導體缺料可望紓緩下，毛利率力拼回溫，低軌衛星相關產品也會在明年第二季送樣客戶；不僅如此，正文旗下無線模組品牌公司正基計劃明年上市櫃，轉投資的北極星藥業也已經向證交所送件申請股票上市，也預期明年掛牌，正文在本業、轉投資題材發酵下，今股價開高大漲、漲幅一度達4%，股價高達32.8元，站穩所有均線位置。

正文今年營運轉佳，目前訂單能見度看到明年的第三季底，且缺料問題有機會在明年第二季好轉，預計屆時若半導體缺貨狀況大幅緩解，則明年第二季缺料漲價部分可望往下趨緩。

正文今年前11月營收達208億元，年增加14%，為歷史同期第三高。今年網通產業毛利率普遍受到缺料影響，正文前三季毛利率9.17%，累計前三季每股獲利1.13元。

正文也布局低軌衛星，正文認為，過去低軌道衛星著重在關鍵零組件，在衛星本體及地面大型接收站，但未來用量最大應是地面用戶端的固定終端及移動終端設備，此會在下一波真正運營時普及，低軌衛星會大的用戶接收端設備已在開發中，預計明年第二季送樣給客戶進行測試。

除網通本業外，正文旗下也具有不少小金雞題材，包括旗下無線模組品牌公司正基計劃明年上市櫃，轉投資的北極星藥業也已經向證交所送件申請股票上市，預期明年掛牌，屆時母以子貴的行情也可望發酵。