封測廠華泰(2329)雖預期2021年第四季營運與第三季相當，但看好NAND Flash未來2年需求持續成長，封測及電子代工（EMS）業務均具成長動能。同時，西安疫情導致三星降載生產，市場看好有助抑制NAND Flash報價跌勢，台廠相關供應鏈亦可望受惠。

華泰股價11月底下探22.8元後緩步震盪回升，近期於24.8～27.3元震盪，今（30）日開高上漲3.09％至26.7元，早盤維持逾2％漲勢、領漲封測族群。三大法人近期偏多操作，昨日買超558張、本周迄今合計買超2556張。

華泰前三季營運業內外皆美，稅後淨利達10億元、每股盈餘（EPS）1.81元，較去年同期顯著由虧轉盈，雙創同期新高。前11月自結合併營收145.74億元、年增達15.31％，為同期第三高。

華泰雖受記憶體客戶庫存調整影響，第三季營運較第二季下滑，但在邏輯IC封測需求及EMS業務轉強下，獲利仍維持高檔水準，11月自結合併營收13.51億元，月增1.15％、年增達24.17％，回升至近5月高點。公司預期第四季營運表現將與第三季相當。

展望後市，華泰先前法說時預期，記憶體庫存調整可望在1～2季完成，並看好未來2年NAND Flash景氣將循環向上，容量需求續增、供需比達1.028。華泰將持續發揮記憶體平台優勢、深耕NAND Flash相關產品，並持續拓展邏輯IC封測業務。

同時，華泰與頎邦策略結盟，發展覆晶系統級（FCSiP）、覆晶球閘陣列（FCBGA）、晶片尺寸覆晶（FCCSP）等高階封裝產品，由頎邦負責前端凸塊（Bumping）、華泰負責後段覆晶（Flip Chip）封測。隨著首顆覆晶封裝產品近期量產，將扮演未來營運發展要角。

展望2022年，華泰對封測業務維持樂觀看法，認為固態硬碟（SSD）滲透率及配備容量增加，可望帶動NAND Flash需求。而今年邏輯IC封測受缺料影響較大，在客戶積極鞏固產能下，明年需求可望跟隨電子產品需求持續成長。

EMS業務方面，華泰主要產品包括伺服器主機板、工業用產品及SSD組裝。隨著疫情趨緩、企業重啟投資，公司已見伺服器客戶對未來需求轉佳，且近年切入SSD組裝提供客戶一條龍式生產，希望未來亦能進一步帶動EMS業務成長。

此外，中國大陸西安因疫情升溫而自23日起封城，三星29日公告貢獻全球產能達15％的西安廠將暫時降載減產。由於近期NAND Flash現貨價格跌幅已見收斂，市場預期三星減產有助抑制NAND Flash報價跌勢，相關台廠供應鏈亦可望同步受惠。