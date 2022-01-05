聚碩(6112)2021年12月營收為10.06億元，年減4.33％；主要因上游缺料，晶片短缺及COVID-19疫情影響等因素影響，2021年營收119.53％，年減16.29％。若排除Corex合併因素，單月營收年減1.29％，在代理與投資布局等精實管理下，營收逐步回到上年同期水準，2021年營收則年減11.54％。

根據IDC於日前發佈的報告顯示，ICT市場10大趨勢，無所不在人工智慧(Ominipresent AI)、元宇宙(Metaverse)、數據主權(Digital Sovereignty)等都成為熱門關鍵字。預期2023年，全球超過52%的GDP都將由數位轉型及數位技術投資而產生，意味著未來科技市場與議題都將基於雲端架構而相互成長。

聚碩董事長李昌鴻認為，數位技術的突破與未來創新應用的前景大有可為，未來新一波數位浪潮都將基於「雲端」與「運算」需求推動，多元產業的數位投入都將成為雲端市場的利多藍海。針對雲端應用產生的新興市場，聚碩也已積極協助客戶展開雲地整合，從「雲端架構」到「地端應用」提供一體式的技術支援與服務，以創新解決方案協助企業加速獲取數位領先優勢，並滿足各產業客戶全方位數位需求，打造獲利雙贏。

此外，聚碩集團旗下囊括AWS、Google、IBM、Oracle等主要雲平台，將提供各產業轉型上雲的多元選擇，結合聚碩其他既有雲端產品生態鏈的奧援更是不言可喻的巨大優勢。聚碩持續提供業界更多雲端與數位轉型知識面價值，將在1月21日舉辦SAP on AWS應用論壇，特別針對雲端導入優勢，在流通、製造等不同產業實務案例，協助產業界瞭解雲端轉型如何為企業大幅節省IT成本，並在生產力、業務靈活性和營運彈性等方面都獲得全面提升，將企業的營運骨幹轉化為具體競爭優勢。