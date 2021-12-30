工業用縫紉機製造廠高林股第四季營收及獲利未受大陸下半年經濟成長趨緩影響，均優於第三季，全年營收及獲利優於去年，目前在手訂單能見度看到明年第二季，高林股預期明年歐美市場景氣復甦，對明年營運審慎樂觀，明年營運目標是營收及獲利追求成長。

大陸紡織成衣業景氣復甦，高林股也受益，前11月合併營收26.41億元，年成長84.26％，創近8年同期新高。高林股主管表示，美國零售業創近17年最佳，尤其服飾及珠寶表現最亮麗。高林股客戶下單到出貨交期最少3、4個月，最長訂單達5個月，12月幫日本JUKI代工拷克車月產量從去年底、今年初1～2千台拉升至5千台，整體訂單能見度看到明年第二季。高林股預期，第四季出貨、營收及獲利，可望優於第三季及去年同期，全年可轉虧為盈。高林股指出，高林股評估明年歐美市場復甦、今年下半年大陸經濟成長雖然趨緩，製造業採購經理人指數可望回升，限電問題也獲緩解、疫情會慢慢獲得控制，高林股對明年營運審慎樂觀，明年營運目標是營收及獲利追求成長。