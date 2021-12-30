碳纖維複合材料大廠拓凱實業拜自行車產業發燒，安全帽及球拍等運動休閒產業產品訂單及出貨也顯著增幅，加上航太零件及電子元件出貨增長，第四季營運呈現淡季不淡，11月合併營收創單月新高，前11月合併營收突破78億元締造歷史新高，全年合併營收飆史上新高。

此外，拓凱配合自行車整車廠客戶布局，斥資3500萬美元在越南建廠，2021年7月開始小量生產，成為未來營收增長新動能，自行車產業夯，安全帽及球拍等運動休閒產業產品訂單可望延續今年兩位數成長熱度，拓凱樂觀看待明年營收及獲利增長。

拓凱因後疫情時代，自行車、安全帽、球拍等運動休閒產業及醫療產品市場及客戶需求需求大增，今年自行車、安全帽及球拍等運動休閒產業產品訂單兩位數增長，囿於自行車廠客戶因缺櫃，第二季末延緩高階及電動車自行車前叉、輪圈及車架等零組件拉貨，8、9月拉貨逐漸恢復正常。

拓凱第四季自行車、安全帽及球拍等運動休閒產業需求續旺，飛機椅背等航太零件接單從谷底翻升，美系手機廠對TOF電子元件也從7月拉貨，第四季營運呈現淡季不淡的榮景。11月合併營收攀升至9.01億元，創單月營收新高，年成長30.77％；前11月合併營收78.43億元，年增幅19.94％，締造年度歷史新高。