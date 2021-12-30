豪華汽車製造商BMW執行長告知媒體，公司準備在明年新增加6000名員工，以應對電動車日益增長的需求。

執行長Oliver Zipse在周三出刊的專訪中說，BMW走在電動化轉型的良好路徑上，工廠已經準備好e移動(e-Mobility)，這也是為什麼公司要在明年增加至多5%人力。

BMW至今已賣出超過100萬輛電動車，包括純電動車和混合動力車，並且計畫在2025年達到200萬輛純電動車的銷售。然而與福斯集團和戴姆勒集團相比較，外界認為BMW的電動化轉型努力仍不夠積極。

有鑑於半導體製造商正在進行投資，半導體短缺問題應該在一年內獲得解決，Zipse說，預計到明年底將會看見大範圍的回復正常局面。

執行長指出，電動車需求非常高，公司的i4和iX系列電動車已經連幾個月都銷售一空。i4是純電轎跑車，iX是豪華跨界電動休旅車。Zipse說，明年BMW將導入旗艦7系列轎車的電動版，而且將不會有太大差別。

BMW此前宣布，要在2030年前讓全球銷售的半數都為純電動車，但是也提出警告，充電基礎設施的缺乏將讓消費者卻步於電動車的購買。

BMW股價在周三下跌0.8%，為89.2歐元。