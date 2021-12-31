受惠於終端客戶需求強勁，光學元件廠亞光(3019)及CIS廠亞泰(4974)今年營運可望同步攀高，亞光持續布局3D LiDAR、手機光學連續變焦鏡頭及AR鏡頭，預計新產品效益可望自2023年底到2025年陸續發酵，展望明年，亞光董事長賴以仁表示，明年業績會比今年好。

亞光近幾年持續投入手機光學連續變焦鏡頭及3D LiDAR等新產品開發，其中手機光學連續變焦鏡頭部分，賴以仁表示，亞光以自身非球面模造玻璃(GMP)光學核心技術，開發出4到10倍GM+P潛望式光學連續變焦鏡頭，目前已開始送樣各大手機品牌廠，希望有機會能切入旗艦機種；3D LiDAR產品亦已開始應用在工廠機器人，並針對車用自駕系統開始3D LiDAR鏡頭，預期2到3年可望見到成果放量。

在AR部分，亞光已耕耘6年，目前亦有客戶出貨中，雖然當前AR產品技術及規格百家爭鳴，但大廠技術有逐漸趨向一致，市場看好AR螢幕採波導技術，搭配Micro LED+1G5P的鏡片設計，預期隨著Micro LED技術成熟有機會勝出成為主流。

瞄準器、雷射測距儀及光學元件出貨暢旺，帶動亞光今年業績表現亮眼，今年前3季稅後盈餘為10.54億元，年增3.4倍，每股盈餘為3.75元，累計前11月合併營收為189.88億元，年增33.58%。

從客戶訂單來看，亞光預期，今年第4季將是全年最好的一季，法人預估，亞光今年可望賺進半個資本額，創下96年以來新高。

展望明年，賴以仁表示，明年各產品線均會比今年好，明年業績可望比今年好。

在亞泰影像部分，亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，其產品影像感測模組廣泛應用於噴墨式/雷射多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中又以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶，約佔公司營收90%，亞泰亦開發掃地機器人掃描模組，為知名掃地機器人品牌廠供應商，約佔公司營收5%，醫療及工業等約占3%到5%。

線上教學及居家辦公需求自去年延續至今，亞泰業績也維持成長趨勢，今年前3季稅後盈餘為3.39億元，年增16.4%，每股盈餘為4.68元；累計前11月合併營收為38.18億元，年成長6.38%，亞泰預估，今年營收可望創下歷年新高。

亞泰現有大陸深圳及緬甸兩個廠區，其中大陸廠約占60%，緬甸廠約占40%，由於客戶訂單強勁，亞泰影像積極擴產，目前新產能設備已到位，年產能已由原先的3200萬套增加至3800萬套，為明年營運增添動能。

亞泰表示，公司將努力明年業績比今年好。