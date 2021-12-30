根據達拉斯聯準銀行周三公布的調查報告，因原油價格上漲，美國石油與天然氣公司高層預期明年的產量和鑽探活動都將增加，但也表示他們將面臨成本急劇升高。

這份調查顯示，約49%受訪者表示明年擬提高產量，15%受訪者傾向於維持現有水準，13%受訪者表示明年的重點是減少債務。衡量未來6個月前景的指標雖仍樂觀，但已從上一季的58.9下滑到53.2。

上市石油公司高層表示，基本上他們明年將維持產量不變，或以低個位數的幅度擴大產能，並將重點放在提升股東報酬。

衡量油田服務公司投入成本的指數從上一季的60.8勁揚至69.8，創下新高。第四季租賃營業費用指數從29.4跳升至42，亦創下新高。

受惠於美國原油庫存減幅超乎預期，以及市場看好儘管疫情肆虐全球，但原油需求仍可望保持強勁，周三紐約期油收漲58美分或0.76%，為每桶76.56美元，連漲第6個交易日；今年以來，美國期油價格累計上漲近60%。

受訪者對於明年12月的平均油價預測為每桶75美元，並預估明年底亨利樞紐（Henry Hub）的天然氣價格為4.06美元/MMBtu，都和當前的價格差不多。