《櫃買市場》正文小金雞 正基申請上櫃 11:422021/12/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正文(4906)旗下小金雞正基(6546)今天向櫃買中心申請股票上櫃。該公司實收資本額為6.02億元，主要產品為無線通訊模組，2020年營收26.65億元，稅前淨利3.53億元，每股稅後盈餘4.76元。 《興櫃股》達航申請上櫃 《興櫃股》啟坤申請上櫃 #正基 #正文 #櫃買市場 #小金雞 #申請上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》濾能申請上櫃 12:332021/12/27 財經 正基科技30日申請上櫃 11:192021/12/30 財經 高球銷售商 啟坤科技申請上櫃 04:102021/12/27 產業特刊 《通信網路》本業回溫＋拚孵小金雞 正文衝高穩所有均線 10:002021/12/28 財經 權證星光大道－永豐金證券 正文 低軌衛星商機夯 04:102021/12/16 證券．權證 啟坤科技23日申請上櫃 18:112021/12/23 財經 《興櫃股》507.76元新天價 華碩小金雞力智今起競拍承銷 13:072021/12/23 財經 濾能公司27日申請上櫃 11:112021/12/27 財經 北台中家扶滿50歲 昔日受助兒少回娘家祝賀 13:522021/11/28 寶島 上市櫃11月營收 歷年最光輝 04:102021/12/11 財經要聞 《櫃買市場》寶緯14日上櫃審議 17:392021/12/09 財經 財經熱門新聞 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 要聞 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 領40個月年終剛好而已！長榮員工眷屬1句話揭辛酸真相 - 財經 獨／超爽！長榮海運年終獎金落袋 狂撒40個月 - 要聞 長榮發40個月年終 員工帳戶截圖瘋傳：一般專員領150萬 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。