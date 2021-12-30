正文(4906)旗下小金雞正基(6546)今天向櫃買中心申請股票上櫃。該公司實收資本額為6.02億元，主要產品為無線通訊模組，2020年營收26.65億元，稅前淨利3.53億元，每股稅後盈餘4.76元。

《興櫃股》達航申請上櫃
《興櫃股》啟坤申請上櫃
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