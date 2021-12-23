華碩(2357)小金雞力智(6719)今(23)日起競拍承銷，底價507.76元，寫下史上競拍最高價，將於12月29日開標。

力智為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股7050張，其中5076張採競價拍賣方式承銷，自今(23)日起至27日競拍三天，競拍底價為507.76元，寫下史上新高，每標單最低為1張，最高為729張，以價高者優先得標，並於12月29日開標，每一得標人應依其得標價格認購，承銷價則暫定為589元，預計將於111年1月13日正式掛牌上市。

力智為國內唯一同時具備電源管理IC與功率元件(MOSFET)兩項關鍵技術之IC設計公司，在產品整合上較同業更具優勢，領先同業，推出特有之整合型產品SPS(Smart Power Stage)，主要應用在網通、伺服器、5G基站、HPC等領域，技術與國外大廠並駕齊驅，且是國內唯二通過CPU、GPU核心供電認證之公司，產品獲得Nvidia、AMD及Intel等國際晶片大廠認證，其研發策略係以高整合度、高效能、高密度之利基型電源產品方案為開發主軸，可廣泛應用於運算平台、消費平台、通訊平台、電池保護管理及工業應用等領域。

美中科技戰下，功率半導體產業因車用、5G、AI帶動將持續成長，在大廠往高階市場發展，逐漸退出消費型領域之際，力智積極搶占消費性市場，持續取代國外廠商，截至11月，智力累計營收達53.88億元，較去年同期成長高達39.82%。

電源管理IC在整個科技產業發展上扮演著至關重要的角色，隨著5G、AI及未來元宇宙相關應用蓬勃發展，將有助於帶動電源管理IC市場需求持續強勁，明年營運成長力道不容小覷。