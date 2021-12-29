郵輪公司嘉年華(Carnival)周二表示，儘管Omicron變種病毒在全球大規模傳播，但公司大多數船隻的行程都沒有改變。

但是該全球最大郵輪公司也指出，由於該快速傳染的病毒，許多港口也正在檢視其規定和流程。

根據許多媒體和乘客的說法，加勒比海、波多黎哥、墨西哥的許多港口管理單位已經禁止載有確診病例乘客的油輪，不讓乘客上下船。

嘉年華表示，如果被迫取消港口行程，將找另一個目的地。

對此一問題，皇家加勒比(Royal Caribbean)拒絕回覆。挪威郵輪(Norwegian Cruise)也拒絕回答。

一位海事律師表示，郵輪公司對Omicron病毒激增的反應，基本上就是碰運氣。

美國疾病防治單位周二就指認出68艘輪船帶有新冠肺炎患者，表示這些船隻已經到達調查門檻。

Omicron變異株引發人們擔憂，美國衛生單位可能在恢復航運業務幾個月後，又重新宣布禁航令。