年關將至，表示日本一年一度新年假期又要開始。不過，現在在高速公路與機場，甚至各個熱門景點，都可看到準備迎接過年的當地民眾。不過，Omicron並沒有因為新年的到來而放過日本，目前反而傳出有愈來愈多日本人，都染上這種具有高傳染力的病毒株。

最近，東京與大阪的父母官都一直在呼籲，日本民眾儘量減少年底群聚餐會避免染疫。同時，當地衛生官員也建議在開始行程之前，先使用免費的新冠病毒篩一下會比較好。

東京都廳憂心表示，目前最大風險就是在沒有足夠抗疫措施下，就貿然有群聚行為。因為坊間有報導說，就算染上Omicron也不太會變成重症患者，故大家就因此輕忽Omicron。

因為新年是傳統大節慶之一，根據日本NHK電視台的畫面，最近東京主要機場都是人擠人，各景點也是萬人空巷。至於高速公路上，也是充斥著想快快回家探親的車輛。不過，日本共同社28日的報導，大阪有家療養院發現了5起Omicron病例。同時，這也應該是日本首件群聚染上Omicron的案例。

迄今，日本已在8個縣發現Omicron社區感染病例。京都大學28日預測，到下個月初時，新確診的大阪民眾，大概有9成都是感染到Omicron。因憂心Omicron大舉侵門踏戶，日本除了加快接種速度，並持續實施嚴格的入境規定。

最近幾周，每日新染疫的日本民眾有增加趨勢，28日甚至出現385個新病例。但當地已有近8成都是完整接種者，所以新冠重症以及疫歿數目仍然偏低。12月到目前為止，僅有28起因染疫而死亡案例。因即將月底故推定，這個12月將會是自2020年7月以來，日本疫歿數最少的一個月。