根據路透社4日調查報告，日本2021年11月家庭支出數據，可能會出現4個月以來首次增加。同時，東京地區12月的CPI(消費者物價指數)，預估更是一舉創下22個月新高。

繼2021年10月減少0.6%之後，市場普遍預測，日本11月家庭支出將年增1.6%，自7月以來首次上漲。若以月分相比，在10月增加3.4%後，11月可望月增1.2%。

SMBC日興證券認為，因為日本疫情趨緩，民眾信心陸續回溫下，消費也同步回升。還有，社交禁令鬆綁，街上人潮變多，服務業可望全面反彈。

日本在2021年7月至9月的GDP(經濟成長率)衰退之後，外界預估同期10月到12月的3個月，GDP將出現正向成長。

不過，在2021年日本出現Omicron社區感染案例，還有當地才剛過完新年假期，這陣子新冠疫情似乎又慢慢升溫起來。

另外，還有民眾很關心的通膨問題。在包括能源產品，但剔除鮮食的東京核心CPI，去年12月可能年增0.5%，漲幅可望創自2020年2月以來最大。

三菱UFJ銀行研究暨諮詢表示，因為能源價格大漲，電費與瓦斯費等可能將CPI推升。所以要注意，新冠疫情萬一又爆發，還有成本費用大漲，可能會影響到民眾消費與景氣復甦。

7日，官方版最新的日本家庭支出報告，以及東京CPI相關數據都將會出爐。