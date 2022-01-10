日本核食即將解禁？日本媒體報導時程最早將落在1月至3月之間，台日經濟貿易會議11日舉行，預料開放日本核食將是日方關注焦點。對此，外交部表示，外交部一貫立場是尊重並配合食安主管機關的專業判斷。

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會11日上午8時30分，將於台北市大倉久和大飯店以視訊方式舉行第45屆台日經濟貿易會議開幕式，開幕式後採閉門方式進行會議。

開幕式由台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫代表雙方致詞，經濟部國際貿易局局長江文若也將以最高顧問身份出席。外界預料解禁日本核食將是其中討論的重點。

由於去年1218反萊豬公投未過關，外界預期政府接下來將推動開放日本核食，日本媒體今天報導，台灣可能解禁日本東北食品進口。

《日本時報》指出，蔡英文總統企圖搶在中國大陸之前，讓台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協（CPTPP），考慮優先解決與日本有關的食品問題。日本《時事通信》也報導，解禁日本東北食品的時程最早將落在1月至3月之間。

對此，外交部發言人歐江安表示，外交部的一貫立場是尊重並配合食安主管機關的專業判斷，在確保民眾食品安全的前提下，依據國際規範及科學證據，並參考其他國家作法妥善處理。

農委會主委陳吉仲日前表示，現在開放的日本食品100％安全，未來要開放的也是以國際標準、科學根據來確保食安，「全球只剩台灣和對岸還沒調整相關政策。」