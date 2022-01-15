大陸《環球時報》15日報導，歐盟27個成員國外長和防長13日至14日在法國布勒斯特舉行非正式會議，討論歐盟發展「更平衡的對華關係」等議題。同時，法國總統外事顧問波恩正在訪問中國並說「歐中不應對立，更不應對抗」。中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建認為，在處理立陶宛等問題上，法國等歐盟國家面臨一個考驗：如何在是非曲直和親疏遠近之間取得平衡。

報導稱，這是法國今年1月1日接任歐盟輪值主席國後，首次主持舉辦歐盟外長和防長會議。此外，法國總統外事顧問波恩在與中國國務委員兼外長王毅共同主持第22次中法戰略對話時說：「歐洲將繼續堅持戰略自主，歐中不應對立，更不應對抗，而應進一步增進互信、推進合作，繼續做高標準的合作夥伴。」「法方理解涉台問題的重要性和敏感性，將恪守一個中國原則。」

《環球時報》報導，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建說：「一系列事態表明，歐盟內部的對華政策存在差異。」有些國家比較偏執，比如立陶宛，但也有想要同中國發展關係的國家，「如今，這種差異更加公開化」。

崔洪建認為，歐盟正極力協調對華立場，尋找一個「平衡」，比如，此次外長會議涉及所謂「中國施壓」的話題，其實是因為立陶宛提出來了，而法國作為歐盟輪值主席國需要予以回應。「法國等歐盟國家目前面臨的一個考驗是，如何在是非曲直和親疏遠近之間達成平衡；它們不能指責立陶宛，也不能一味順著它；不能讓立陶宛這樣的歐盟成員國產生不信任感，也不能因此影響與中國之間的整體關係」。

崔洪建分析中歐關係今年走向說，中歐之間的「疙瘩」仍然沒有解開，但經歷去年一系列交鋒後，雙方對彼此的底線有了一定認知，關係不太可能像去年那樣出現明顯的惡化趨勢。

他認為，在一些與中國有分歧的議題上，歐洲在口頭上或許會比較強硬，「但我們也要區分『說強硬的話』和『做強硬的事情』」。崔洪建提醒道，歐盟要吸取去年的教訓，在表態和採取行動前有一個「合理的預期」，要避免對中歐關係造成實質性損害。