農委會家畜衛生試驗所與法國南錫狂犬病及野生動物參考實驗室簽訂狂犬病OIE偶合計畫，並在畜衛所成立「亞洲狂犬病診斷能力比對中心」，共同推動區域間狂犬病防疫工作。在OIE偶合計畫的框架下，畜衛所經由法方專家的指導，首次擔綱亞洲地區實驗室狂犬病診斷能力比對試驗辦理工作。

畜衛所指出，法國南錫實驗室為OIE狂犬病參考實驗室、世界衛生組織（WHO）狂犬病專家合作實驗室、歐盟狂犬病參考實驗室，亦為全球狂犬病診斷能力比對中心。

畜衛所指出，活動辦理期間，畜衛所完成製造及提供試驗樣材給亞洲區域各參加實驗室，以進行診斷技術之能力評鑑；並藉由彙整分析參加實驗室提交之診斷結果及技術問卷，協助亞洲區域狂犬病實驗室提升檢測品質。藉由亞洲區狂犬病診斷能力試驗的辦理，將能強化區域間狂犬病之診斷、監測及疾病防治能力，降低區域狂犬病檢測能力試驗之成本，促進夥伴國間的交流。

畜衛所表示，這次能力試驗計有台灣、日本、柬埔寨、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南8個國家的12個實驗室報名參與。藉由成立亞洲狂犬病診斷能力比對中心，不僅能提升我國於區域及國際間之狂犬病專業度及重要性，更透過國際合作提高我國國際能見度，且狂犬病能力試驗辦理作為狂犬病OIE偶合計畫之重要亮點，將有助於我國未來朝設立OIE狂犬病參考實驗室之目標邁進。