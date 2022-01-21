中華民族團結協會、藍天行動聯盟今天舉辦「國民黨兩蔣時期在台施政」講座，與會的政大國關中心兼任教授湯紹成表示，近來綠營只要喊出「抗中保台」，藍營就被打輸一半，他主張「反戰愛台」來反制民進黨的說法。（趙婉淳攝）

中華民族團結協會、藍天行動聯盟今天舉辦「國民黨兩蔣時期在台施政」講座，與會的政大國關中心兼任教授湯紹成表示，近來綠營只要喊出「抗中保台」，藍營就被打輸一半，他主張「反戰愛台」來反制民進黨的說法，盼能達到一槍斃命的效果，目前家長與年輕人都不支持上戰場，這才是最愛護台灣的方式。

湯紹成上午以「緬懷過去，前瞻未來」為題發表演講，他說，國民黨在1949年抵台後，推動耕者有其田與國語至今影響深遠，1971年中華民國退出聯合國後，故總統蔣經國展開十大建設，培植台積電，1987年解嚴讓台灣進入新的境界，過程非常平順。

由台北市政府與蔣經國國際學術交流基金會興建、營運的「經國七海文化園區」，將在明天正式開幕，湯紹成說，這是重要舉措，對於緬懷領導人物非常好。

接著，湯紹成強調，九二共識是極端重要的定海神針，若真如民進黨所說歷史已翻過一頁，無須再討論九二共識，那陸委會就應併入外交部，蔡政府有總就用外交部因應兩岸關係，然而，至今卻能委由陸委會處理，就代表兩岸是特殊關係而非外交關係。

湯紹成指出，九二共識的核心內容就是，「咱們不是外國人關係，但一下子講不清楚彼此關係，就慢慢談」，因此根本不可能廢除九二共識。

談到中國大陸國家主席習近平提出「人類命運共同體」、「全人類共同價值」，湯紹成說，前者意味著全人類關係愈來愈緊密，不管在政治、經濟、文化、生態等方面都是，再來實現中華民族的偉大復興，對抗西方價值；後者則是說明，和平、公平、正義、自由、民主等價值，應由每個國家決定內容。