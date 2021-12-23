櫃買中心表示，啟坤科技（6731）在今（23）日送件初次申請股票櫃檯買賣。

根據櫃買中心資料顯示，啟坤科技公司成立於1976年5月間，董事長為莊宇龍，主要經營業務是生產高爾夫球桿桿身，送件時資本額為4億1964萬元。啟坤科技公司2020年業績，營收7億7686萬元，稅前盈餘3073萬元，稅後盈餘2367萬元，每股盈餘0.57元。

《韓股》科技領軍 KOSPI觸3000
111學測1／21至1／23日舉行 應考資訊今開放查詢
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