啟坤科技23日申請上櫃 18:112021/12/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，啟坤科技（6731）在今（23）日送件初次申請股票櫃檯買賣。 根據櫃買中心資料顯示，啟坤科技公司成立於1976年5月間，董事長為莊宇龍，主要經營業務是生產高爾夫球桿桿身，送件時資本額為4億1964萬元。啟坤科技公司2020年業績，營收7億7686萬元，稅前盈餘3073萬元，稅後盈餘2367萬元，每股盈餘0.57元。 《韓股》科技領軍 KOSPI觸3000 111學測1／21至1／23日舉行 應考資訊今開放查詢 #啟坤 #櫃買中心 #科技公司 #申請上櫃 #日送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》抗疫不升級 日股拉尾盤大漲 15:572021/12/23 財經 唐鋒炒股案「古董張」員工助炒股撈6億 輕判10月徒刑 12:052021/12/23 社會 過好年！勞保紓困貸款 30日起受理申請 04:102021/12/23 財經要聞 《日股》多空拔河 日股小紅 11:592021/12/23 財經 台日同婚申請登記遭拒 委由律師提行政訴訟 14:242021/12/23 社會 flyingVest Demo Day助企業鏈結世界 04:102021/12/23 產業特刊 全台唯一「科技互動許願樹」24日新竹228公園點亮幸福 11:442021/12/23 生活 《國際經濟》2.2％→3.2％ 日樂觀上修2022財年GDP 11:082021/12/23 財經 櫃買股票債券發行 亮眼 04:102021/12/23 證券．權證 未來世代REITs＋科技股 抗通膨利器 04:102021/12/23 投資理財 亞果生醫 榮獲企業新創獎 04:102021/12/23 產業特刊 財經熱門新聞 EUV機台售價將飆至80億天價 台積電靠這點碾壓2死敵 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 科技大老語出驚人「護國神山功勞給蔡英文」 張忠謀早爆沒「他」就沒台積電 - 財經 中美角力 崔天凱：不打無把握之仗 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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