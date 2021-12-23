櫃買中心23日表示，現行「財務重點專區」指標內容涵蓋財務及交易等多面向資訊，為提醒投資人注意公司所屬風險，將指標依其屬性分設為「財務資訊」及「交易資訊」，並將規章名稱修正為櫃買中心對有價證券上櫃公司「財務及交易資訊重點專區」資訊揭露原則（原名：櫃買中心對有價證券上櫃公司「財務重點專區」資訊揭露原則）、及對興櫃公司「財務及交易資訊重點專區」資訊揭露處理原則（原名：「對興櫃公司「財務重點專區」資訊揭露處理原則」）。

櫃買中心說明，為提醒投資人注意股價異常變動風險，上櫃公司新增交易資訊指標「最近三十日內曾被本中心公布為注意股票，且同時符合本益比為負值或六十五倍以上、股價淨值比四倍以上、收盤價達五元以上者。」，至於興櫃公司則新增交易資訊指標「外國興櫃公司最近月份全體董事、監察人持股較該屆董事會選任月份申報持股減少二成以上。」，此外，上櫃及興櫃其餘指標內容並無變動，僅調整資訊揭示方式。

櫃買中心強調，「財務及交易資訊重點專區」（https://mops.twse.com.tw//投資專區/財務及交易資訊重點專區）查詢是將各公司相關財務及交易資訊作一重點彙整，以便利使用者查詢參考，並藉以達到提醒投資人注意之效果，強化預警功能。投資人進行投資前仍應詳閱各該公司公開資訊觀測站相關財務業務資訊。