愛比科技29日申請登錄興櫃股票 13:532021/12/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，愛比科技公司（6856）在今（29）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，愛比科技成立於2007年6月間，董事長兼總經理為洪裕鈞，主要經營業務是視訊溝通類型產品，送件時資本額為2億7220萬元。愛比科技2020年業績，營收12億673萬元，稅前盈餘3億111萬元，稅後盈餘2億5702萬元，每股盈餘12.08元。 新國科會3月掛牌 吳政忠：主委人選待政院通盤考量 中原大學註冊率又滿百 笑傲4連霸 #愛比 #櫃買中心 #科技 #申請登錄興櫃 #科技公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技部轉型新國科會 最快明年3月掛牌成立 18:592021/12/28 生活 印度科技新創公司2022年可望持續吸金 09:142021/12/29 財經 《國際金融》5年來首見 那斯達克今年漲輸標普500 11:422021/12/29 財經 《電子商務》歐買尬作大NFT 開發遊戲秀成果 11:082021/12/29 財經 那斯達克2021年漲幅恐輸標普指數 5年來首見 09:142021/12/29 財經 中原大學新生註冊率100％ 全國第一 04:102021/12/29 投資理財 企業社會責任報告書 更名為永續報告書 19:212021/12/28 財經 超商雙雄拚科技 小七第5家未來商店進駐桃園高鐵生活圈 21:282021/12/28 財經 陸銀明年信貸估新增21兆人幣 重點投放小微企業綠色科技 13:212021/12/29 兩岸 科技部轉型為「新國科會」 帶領國家科技政策發展 21:192021/12/28 財經 封關倒數 新申請上櫃、興櫃趕送件 04:102021/12/29 證券．權證 財經熱門新聞 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 行員業績壓力大走歹路 永豐銀挨罰400萬元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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