櫃買中心表示，愛比科技公司（6856）在今（29）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，愛比科技成立於2007年6月間，董事長兼總經理為洪裕鈞，主要經營業務是視訊溝通類型產品，送件時資本額為2億7220萬元。愛比科技2020年業績，營收12億673萬元，稅前盈餘3億111萬元，稅後盈餘2億5702萬元，每股盈餘12.08元。