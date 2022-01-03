櫃買中心表示，采威國際資訊公司（6868）在今（3）日送件申請初次登錄興櫃股票，也是今年第一家申請興櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，采威國際成立於2000年7月間，董事長兼總經理為蕭哲君，主要經營業務是雲端應用服務、軟體服務開發、軟硬體銷售、系統整合等，送件時資本額為2億元。采威國際2020年業績，營收3億9134萬元，稅前盈餘4002萬元，每股盈餘1.95元。