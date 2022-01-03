采威國際3日申請登錄興櫃股票 12:002022/01/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，采威國際資訊公司（6868）在今（3）日送件申請初次登錄興櫃股票，也是今年第一家申請興櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，采威國際成立於2000年7月間，董事長兼總經理為蕭哲君，主要經營業務是雲端應用服務、軟體服務開發、軟硬體銷售、系統整合等，送件時資本額為2億元。采威國際2020年業績，營收3億9134萬元，稅前盈餘4002萬元，每股盈餘1.95元。 愛比科技29日申請登錄興櫃股票 大江基因27日申請登錄興櫃戰略新板 #采威國際 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #資訊公司 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社會責任報告書更名永續報告書 04:102021/12/30 證券．權證 北極星藥業-KY今日向證交所送件申請第一上市 15:402021/12/27 財經 國際債券市場規模達6.09兆元創歷史新高 09:072021/12/30 財經 戰略新板合格投資人獎勵活動登場 04:102022/01/03 證券．權證 櫃買中心協助上櫃公司強化資安防護 發布資安管控指引 19:292021/12/23 財經 企業社會責任報告書 更名為永續報告書 19:212021/12/28 財經 藥華藥公司違反重訊申報規定遭處違約金100萬元 19:302021/12/24 財經 新更名「財務及交易資訊重點專區」 12／30實施 19:402021/12/23 財經 戰略新板獎勵活動 明年元旦登場 04:102021/12/27 證券．權證 興櫃股聯發國際違反重訊申報規定 遭處違約金5萬元 16:492021/12/28 財經 協助推動業務 櫃買表揚中介機構 04:102021/12/29 金融．稅務 財經熱門新聞 PTT航海王1年暴賺45億！超驚人對帳單曝光：網全跪了 - 財經 30K超商店員鹹魚翻身！買這2檔飆股狂賺千萬 網讚爆 - 財經 600元買台積電蹲到腳麻要砍？1超狂大驚喜 就快開胡了 - 財經 年終紅利上看30個月？陽明員工恐要失望了！背後關鍵曝光 - 財經 狂賺330億 台塑越鋼去年寫驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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