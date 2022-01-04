中國人民銀行(大陸央行)今(4)天發佈《金融科技發展規劃（2022-2025年）》，提出要加快監管科技的全方位應用，強化數位化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監管，築牢金融與科技的風險防火牆。

《規劃》提出8個方面的重點任務。一是強化金融科技治理，全面塑造數位化能力，健全多方參與、協同共治的金融科技倫理規範體系，構建互促共進的數位生態；二是全面加強數據能力建設，在保障安全和隱私前提下推動數據有序共用與綜合應用，充分啟動數據要素潛能，有力提升金融服務質效。

三是建設綠色可用數據中心；四是深化數位技術金融應用；五是健全安全高效的金融科技創新體系；六是深化金融服務智慧再造，搭建多元融通的服務管道。

七是加快監管科技的全方位應用，強化數位化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監管，築牢金融與科技的風險防火牆；八是扎實做好金融科技人才培養。