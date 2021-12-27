濾能(6823)送件申請上櫃。

濾能成立於103年3月，主要業務為模組化濾網、全面性空氣潔淨及氣體採樣分析、濾網安裝工程，董事長為黃銘文，總經理為黃氣寶，目前股本1.77億元，110年前3季稅後盈餘為6988萬元，每股盈餘為3.55元，累計前11月合併營收為7.22億元，年增20.55%。

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