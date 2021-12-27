《櫃買市場》濾能申請上櫃 12:332021/12/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 濾能(6823)送件申請上櫃。 濾能成立於103年3月，主要業務為模組化濾網、全面性空氣潔淨及氣體採樣分析、濾網安裝工程，董事長為黃銘文，總經理為黃氣寶，目前股本1.77億元，110年前3季稅後盈餘為6988萬元，每股盈餘為3.55元，累計前11月合併營收為7.22億元，年增20.55%。 《櫃買市場》倍力申請上櫃 《興櫃股》達航申請上櫃 #濾能 #濾網 #櫃買市場 #申請上櫃 #送件申請上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》啟坤申請上櫃 08:012021/12/24 財經 《櫃買市場》美達科技申請上櫃 15:402021/11/24 財經 倍力資訊24日申請上櫃 16:092021/11/24 財經 鈺鎧科技 16日送件申請上櫃 20:502021/12/16 財經 《櫃買市場》凱銳光電申請上興櫃 12:502021/11/19 財經 《興櫃股》捷智商訊全年獲利有望創高 明年準備申請上櫃 14:152021/11/23 財經 《櫃買市場》睿生光電申請上興櫃 15:062021/11/18 財經 美達科技24日申請上櫃 11:412021/11/24 財經 《櫃買市場》廣閎科、晶呈科技、千附精密申請上櫃 通關 08:012021/11/22 財經 濾能公司27日申請上櫃 11:112021/12/27 財經 高球銷售商 啟坤科技申請上櫃 04:102021/12/27 產業特刊 財經熱門新聞 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 西安疫情失控 外溢5省6地 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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